Attaque terroriste d'Arras : le témoignage de l'agent d'entretien qui a pris une chaise pour s'interposer face à l'assaillant

Des professeurs et des agents techniques ont retenu l'agresseur avant l'arrivée de la police lors de l'attaque dans un lycée à Arras.

Vendredi 13 octobre 2023, un homme âgé d'une vingtaine d'années a fait irruption dans le lycée Gambetta-Carnot à Arras (Pas-de-Calais), armé de couteaux. Il a blessé gravement deux personnes et a tué Dominique Bernard, un professeur de français qui s'est interposé.

Les forces de l'ordre ont mis quatre minutes à arriver sur place, dès que l'alerte a été lancée. Pendant ce court laps de temps, le personnel du lycée a tenté de retenir l'assaillant, en témoignent plusieurs vidéos prises par des élèves. Dans l'une d'elles, on y voit un agent d'entretien qui s'est armé d'une chaise, dans la cour de l'école avec plusieurs professeurs, pour faire face en attendant les secours.

Vidéo de l'attaque au lycée à Arras pic.twitter.com/Ee4CfnZJOZ — Harry (@lord_flex_n1) October 13, 2023

Ce n'était pas une bagarre entre élèves

Trois jours après les faits, cet agent technique, Christian, a raconté les faits à BFMTV. Autour de 11 heures, il était en train de déjeuner avec des collègues quand il a été alerté par "un mouvement de foule". Christian a d'abord cru à une bagarre entre élèves avant de comprendre la situation. "J'ai une collègue qui s'est mise à crier, 'il y a un homme avec un couteau, il faut s'enfermer, il est en train de poignarder des gens'".

Christian a vu un professeur de sport se faire agresser. Le premier réflexe a été de rentrer et de fermer toutes les portes. Avec l'agent technique se trouvait une jeune femme de 20 ans, enceinte, qui "a appelé son mari pour lui dire : je vais mourir".

"Sans réfléchir, je suis sorti"

Après avoir mis la jeune femme à l'abri, Christian est redescendu en prenant une chaise. "Sans réfléchir, je suis sorti, et je suis allé au contact de l'assaillant en croyant qu'il n'avait qu'un couteau".

Avant l'arrivée de la police, Christian a lutté contre l'agresseur avant de se retrouver au sol. Son chef est venu l'aider, et a fini à terre à son tour. Il a été blessé de plusieurs coups de couteau à cet instant, comme le montraient les vidéos mises en ligne le jour de l'attaque. On y voyait le chef de Christian se relever et immédiatement s'effondrer. Fort heureusement, ses jours ne sont pas en danger.

\ud83d\udcac "J'ai pris une chaise sans réfléchir et j'ai été au contact de l'assaillant"



Cet agent d'entretien s'est interposé pendant l'attaque au couteau au lycée d'Arras, il témoigne \u2935 pic.twitter.com/BJ5Qmr4DLp — BFMTV (@BFMTV) October 16, 2023

Christian explique que l'agresseur a été poursuivi quelques instants par la police avant de se faire taser. L'assaillant a été interpellé et tout le personnel du lycée présent a été confiné. Trois jours après les faits, 10 personnes sont en garde à vue.