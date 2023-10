Attaque au couteau à Arras : l'alerte urgence attentat déclenchée en France, qu'est-ce qui change ?

Après l’attaque à caractère terroriste qui s’est produite à Arras ce vendredi 13 octobre 2023, la Première ministre, Élisabeth Borne, a décidé d’élever le niveau d'alerte du plan Vigipirate sur l’ensemble du territoire national au niveau "Urgence attentat".

Ce que l'on sait Vendredi 13 octobre 2023, un ancien élève fiché S âgé d'une vingtaine d'années, a pénétré dans son ancien établissement, la cité scolaire Gambetta-Carnot, à Arras, dans le Pas-de-Calais



Au moyen de deux couteaux, il a mortellement touché à la carotide un professeur de français, Dominique Bernard, âgé d'une quarantaine d'années qui a tenté de le neutraliser. Un professeur d'EPS et un agent technique qui ont aussi tente de s'interposer face à l'assaillant ont été blessés



L'assaillant d'origine tchétchène a été interpellé. Né en Russie en 2003, il est arrivé en France en 2008



Sa demande d'asile a été rejetée. Depuis cet été, il était par ailleurs suivi par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)



Le Parquet national antiterroriste a été saisi sur l'enquête

L'assassinat ce vendredi 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais) d'un professeur de français qui a perdu la vie en s'opposant à l'assaillant, fiché S, et le déjouement d'un autre attentat dans un lycée des Yvelines par les forces de l'ordre, a conduit la Première ministre Elisabeth Borne, à élever le niveau d'alerte du plan Vigipirate sur l’ensemble du territoire national au niveau "Urgence attentat".

La dernière fois que ce niveau avait été activé, c'était il y a en 2020 lors de l'assassinat du professeur Samuel Paty. Ce 16 octobre marquera le troisième anniversaire de la mort de l'enseignant décapité devant son établissement.

Qu'est-ce que le plan Vigipirate ?

Le plan Vigipirate est un outil central du dispositif français contre le terrorisme. Il associe toutes les parties prenantes, l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés ainsi que les citoyens, à une attitude de vigilance, de prévention et de protection.

C’est après les vagues d’attentats survenues en 2015 (Charlie Hebdo et Bataclan), qu’un nouveau plan de protection a été intégré au plan Vigipirate. Le 1er décembre 2016, le niveau "urgence attentat" a officiellement été ajouté aux deux niveaux de protection qui existaient déjà : le premier niveau, de "vigilance" et le second niveau, de "sécurité renforcée en cas de risque d’attentat".

Le plan Vigipirate comptabilise environ 300 mesures parmi lesquelles des mesures permanentes appliquées à 13 grands domaines d’activité (transports, santé, etc.) et des mesures complémentaires activées en fonction de la menace terroriste.

Ce qui évolue

Les lieux de culte ont été placés sous protection dans la semaine. Jeudi 12 octobre, Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation de 10 000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle, dans un contexte très sensible en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas.

Comme le rappelle Le Figaro, "le dispositif, mis à jour depuis la vague d’attentats terroristes de 2015-2016, entraîne également la mise en place de contrôles renforcés aux frontières. Une vigilance supplémentaire est accordée aux centres commerciaux, aux transports, aux administrations.

La sécurité est renforcée aux abords des établissements scolaires.

Une partie du plan est classée confidentiel défense, et n’est consultable que par les institutions de l’État et certains opérateurs privés.

Ce samedi 14 octobre, l’Élysée annonce que "jusqu’à 7 000 soldats de la force Sentinelle" allaient être déployés sur tout le territoire.

Le niveau "urgence attentat" est le plus élevé

Le niveau "urgence attentat" du dispositif Vigipirate, qui relève du chef du gouvernement, peut être déclenché à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action.

Il permet la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi la diffusion d'informations susceptibles et la protection de citoyens dans une situation de crise. "Ce niveau est mis en place pour une durée limitée : le temps de la gestion de crise", explique le gouvernement sur son site.

La France était jusqu'à présent placée au niveau "sécurité renforcée - risque attentat" qui correspond à un niveau élevé de la menace terroriste (lire ci-dessous).

Les trois niveaux

Le niveau de vigilance correspond à la posture permanente de sécurité et à la mise en œuvre de 100 mesures toujours actives.



correspond à la posture permanente de sécurité et à la mise en œuvre de 100 mesures toujours actives. Le niveau de sécurité renforcée (risque d'attentat) adapte la réponse de l’État à une menace terroriste élevée, voire très élevée.

Plusieurs mesures particulières additionnelles peuvent alors être activées en complément des mesures permanentes de sécurité et selon les domaines concernés par la menace (aéroports, gares, lieux de cultes, etc.).

Ce niveau de sécurité renforcée peut s’appliquer à l’ensemble du territoire national.



Ce niveau est mis en place pour une durée limitée : le temps de la gestion de crise. Il permet notamment d’assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise.

Que faire si vous êtes témoin d'un événement suspect ?

Si vous êtes témoin d’un événement suspect, en ligne ou non, ou si vous détenez une information importante pour les autorités, adressez-vous directement aux services de police en composant le 17 ou le 112.