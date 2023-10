Attaque terroriste d'Arras : Carole Delga suggère d'installer une borne d'appel d'urgence dans les lycées

Quelques jours après l'attaque au couteau dans un lycée à Arras, la présidente de la Région Occitanie émet l'idée d'installer une borne d'appel d'urgence dans les établissements.

"On doit vraiment avoir une méthodologie plus affinée pour une plus grande réactivité", estime Carole Delga. La présidente de la Région Occitanie (PS) a émis l'idée d'installer une borne d'appel d'urgence dans les lycées, directement reliée aux commissariats et aux gendarmeries, après l'attaque au couteau à Arras qui a coûté la vie à Dominique Bernard, un professeur de français.

La proposition a été soumise avant une réunion avec le ministre de l'Education nationale, Carole Delga souhaite une "bien meilleure articulation" entre les établissements et les forces de l'ordre. Elle exige également le "renvoi automatique des caméras de vidéoprotection des lycées vers le centre de supervision urbain", déclare la présidente de Région à l'AFP. Un courrier va être envoyé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Carole Delga dit vouloir aller plus loin alors que, selon elle, les Régions se sont surtout concentrées sur l'installation "de clôtures, de caméras de vidéoprotection aux entrées avec des dispositifs de contrôle, que ce soit des sas, des tourniquets, des cartes d'accès".

L'autre proposition en Auvergne-Rhône-Alpes

D'un autre côté, le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a suggéré d'expérimenter des "logiciels de reconnaissance faciale" aux abords des lycées, de sorte à pouvoir identifier les personnes "suivies pour radicalisation terroriste". Dans une interview donnée au Parisien, il espère pouvoir tester cette méthode dans les lycées de sa région.

Interrogée sur cette proposition de Laurent Wauquiez, Carole Delga a estimé que ce type de mesure devrait être "beaucoup plus affinée".