Sa sœur l'avait qualifié de "monstre" peu après l'attaque, sa mère s'exprime pour la première fois et dit vouloir ne plus jamais revoir son fils.

Quinze jours après l'attaque terroriste dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais), où le professeur Dominique Bernard a été tué, la mère de l'assaillant a accepté de s'exprimer. "Je ne reconnais plus mon fils", a-t-elle confié à BFMTV. Elle dit ne plus vouloir revoir son enfant, ni avoir "aucun contact avec lui".

Vendredi 13 octobre 2023, Mohammed Mogouchkov, un ancien élève du lycée Gambetta, à ce moment âgé de 20 ans, agresse une personne avec un couteau à l'entrée de l'établissement. Il force le passage à l'intérieur, des professeurs et du personnel s'interposent en attendant les secours. Dominique Bernard est mortellement poignardé. "Je pense aux proches du professeur. J'ai regardé la télé, j'ai vu l'hommage, j'ai eu trop mal au cœur. Je pense à sa famille, sa fille, sa femme, sa mère...", a douloureusement partagé la mère de l'assaillant, qui ne "comprend pas" comment son fils "a pu faire ça".

La maman devait aller chercher sa fille à l'école, mais aucun élève ne pouvait sortir en raison de l'attaque qui venait de survenir dans le lycée d'Arras. Elle a donc suivi le déroulé des événements sur son téléphone, et a reconnu la veste grise de son fils lors de la diffusion des premières images.

Un cadre familial très difficile

Selon les propos recueillis par BFMTV, le père de Mohammed Mogouchkov dit que son passage à l'acte serait la faute de la mère, notamment car elle aurait fait le choix de s'éloigner de la religion. La maman estime quant à elle se sentir comme une "victime depuis le mariage avec le père", ajoutant qu'elle prenait ses distances sur la religion depuis "longtemps", et que ce n'était "pas une raison" pour que son fils se lance dans une entreprise terroriste.

Elle explique que les relations avec Mohammed n'étaient pas bonnes et qu'elle était souvent la cible d'insultes de la bouche de son enfant. "Peut-être qu'il a été influencé par internet, par des gens, par son père... Je ne sais pas".

Quelques jours après l'attaque, l'une des sœurs de Mohammed s'était exprimée sur Franceinfo et l'avait qualifié de "monstre", dévoilant notamment des violences psychologiques et physiques qu'il infligeait à sa mère. La sœur décrivait un cadre familial très difficile, où son père l'obligeait à porter le voile dès l'âge de 11 ans et avait décidé de la déscolariser pour suivre des cours à distance.

On sait depuis le jour de l'attaque qu'un des frères de Mohammed Mogouchkov est fiché S, et qu'il était en prison en raison de son implication dans un projet d'attentat contre l'Elysée. Le gouvernement a annoncé que ce frère sera expulsé vers son pays d'origine, à savoir la Russie, à la fin de sa peine de prison.

Aujourd'hui, la mère de l'assaillant et ses filles sont "presque à la rue" et ne peuvent plus accéder à leur logement. Elles rêvent d'une "vie normale et en sécurité en France".