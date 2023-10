"Tentative d'attentat" déjouée dans les Yvelines : ce que l'on sait du suspect arrêté après l'attaque au couteau d'Arras

Le même jour que l'attaque terroriste dans un lycée d'Arras, un homme a été arrêté avec un couteau près d'une école dans les Yvelines.

Peu après l'attaque au couteau dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais), qui a communiqué la vie au professeur de français Dominique Bernard, Emmanuel Macron a annoncé qu'une "tentative d'attentat" avait été déjouée, dans les Yvelines.

Le parquet de Versailles a confirmé ce dimanche qu'il s'agissait d'un homme de 24 ans, fiché S, qui a été interpellé en possession d'un couteau de cuisine. Il a été déferré et sera jugé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Versailles ce lundi 16 octobre 2023.

Le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi de cette affaire.

Un suspect connu pour "radicalisation"

L'interpellation a eu lieu vers 15 heures dans la commune de Limay, une ville voisine à Mantes-la-Jolie. Le suspect sortait d'une mosquée, portait un couteau et a été arrêté à proximité du lycée Condorcet dans le cadre d'un contrôle d'identité. L'arme était un couteau avec une lame de neuf centimètres que le suspect "ne brandissait pas et n'exhibait pas", relève le parquet de Versailles.

L'homme de 24 ans aurait déclaré aux forces de l'ordre être sans domicile fixe, et que ce couteau était constamment sur lui "pour se défendre en cas d'agression". Il est déjà connu des services pour "radicalisation" et fait l'objet d'une fiche S. Par ailleurs, il a déjà été condamné pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et port d'arme de catégorie D.

L'expertise psychiatrique a conclu à une absence de trouble chez le suspect.