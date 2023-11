Attaque terroriste à Arras : "c'est un rêve, je ne réalise pas", la réaction lunaire de l'auteur présumé de l'attentat

Mohammed Mogouchkov, qui a perpétré l'attentat terroriste ayant coûté la vie à Dominique Bernard à Arras, le 13 octobre 2023, s'est exprimé en prison. Avec des propos pour le moins troublants.

Voilà un peu plus d'un mois maintenant que le terrible attentat d'Arras a secoué le lycée Gambetta, et la commune. Le professeur Dominique Bernard a été assassiné par Mohammed Mogouchkov, lequel a été emprisonné à Meaux, depuis. Avec des propos extrêmement troublants.

"C'est un rêve, je ne réalise pas"

Le Parisien a pu se procurer une note confidentielle du service national du renseignement pénitentiaire (SNRP). Et celle-ci révèle une intervention particulièrement surprenante du détenu. Quand un gradé de la prison lui parle de la médiatisation de l'attentat, Mohammed Mogouchkov a alors réagi : "c'est un rêve, je ne réalise pas".

Le jeune homme de 20 ans apparaît totalement déconnecté de la réalité, lui qui a assassiné Dominique Bernard et blessé trois personnes, dont deux gravement. Nos confrères ajoutent que le jeune Russe, qui a demandé à se voir remettre un Coran et rencontrer l'aumônier, garde un œil sur l'actualité, et ce quotidiennement, depuis sa cellule.

Un comportement "calme et correct"

Toujours selon les agents du renseignement, le détenu, placé au quartier d'isolement, dégage un comportement "calme et correct avec le personnel". Il n'a jamais abordé les faits mais "seulement précisé qu'il est suspecté lors de son audience arrivant".

Mohammed Mogouchkov a, lors de ses auditions à la Sous-direction antiterroriste, décliné les demandes qui lui ont été faites d'évoquer l'attaque. Le jeune assaillant est seulement revenu sur son père, expulsé de la France vers la Russie en novembre 2018 : il emploie le terme de "déporté".

Détestation de la France

Quatre jours après les faits, Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste, avait détaillé la chronologie des faits. Dans celle-ci, le magistrat soulignait la présence d'un enregistrement audio, dans lequel le terroriste avait "prêté serment à l'émir de l’Etat islamique, développé sa haine de la France, des Français, de la démocratie et de l’enseignement dont il avait bénéficié dans notre pays".