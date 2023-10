Aveyron : c'est quoi cet hexagone qui volait dans le ciel d’Entraygues ?

A la recherche des ressources en eau, de minéraux, de failles sismiques...



Ces derniers jours nous avons vu passer et repasser en tous sens dans le ciel un hélicoptère noir transportant aux bouts de câbles une énorme forme hexagonale.

L’hexagone, de 20 mètres de diamètre, est une antenne qui permet de déterminer les contours des couches géologiques et de délimiter les nappes d’eau souterraines. L’eau souterraine, c’est la moitié de la consommation de l’eau par les populations, les agriculteurs et les industriels.

Une antenne qui voit les sous-sols

Elle contribue aussi au soutien des cours d'eau. Ces ressources en eau peuvent parfois s’épuiser, comme dans le Carladez ces deux derniers étés. D’où ce travail d’exploration pour mieux connaître et surveiller les réservoirs d’eau souterraine. L’hélicoptère apporte au BRGM une vision continue de la géologie de surface et du sous-sol jusqu’à 500 à 700 mètres de profondeur de manière rapide et malgré un couvert forestier ou des conditions d’accès difficiles. Grâce à son antenne géante, il peut étudier le sous-sol très précisément. Les données géophysiques ainsi obtenues seront ensuite complétées par des mesures de terrain par piézométrie sur l’évolution des débits et la qualité des eaux souterraines, en profondeur et en surface.

Outre la recherche d’eau, elles permettent de trouver de nouvelles ressources minérales, comme des filons de métaux, ou d’examiner en profondeur les failles pour évaluer les aléas sismiques. La terre bouge régulièrement dans le Massif central et ces mouvements se font à plusieurs kilomètres de profondeur.

L’antenne géante est également capable de détecter des ressources géothermiques, sources d’énergie, et de renseigner sur la radioactivité naturelle du sol.