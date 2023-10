Tennis : Gautier-Paris, une nouvelle finale à l’accent français aux Internationaux de Rodez

Samedi 14 octobre, le tenant du titre Alexis Gautier et la wild-card Tom Paris ont remporté leur ticket pour la finale. Ce dimanche après-midi, comme l’année dernière, il y aura donc deux tricolores sur le court. Pour un trophée.

L’un joue sa deuxième finale consécutive à Rodez. L’autre sa première… sur un tournoi Future. L’un est 411e mondial et tête de série n°6. L’autre est 904e et a bénéficié d’une wild-card fédérale cette semaine en remplacement d’un joueur finalement entré dans le tableau grâce à son classement. Autant dire qu’Alexis Gautier et Tom Paris n’ont rien en commun. Si ce n’est leur nationalité, évidemment. Pourtant, les deux Français se disputeront le titre des Internationaux de Rodez, à 14 heures.

Un classement qui ne reflète pas le niveau de Paris

Et cela ne s’annonce pas si déséquilibré qu’on pourrait le croire. Il est en effet évident que Tom Paris développe un niveau de jeu bien supérieur à sa 904e place à l’ATP. Il faut dire que le Lyonnais n’a commencé à être régulièrement aligné sur le circuit ITF qu’en début d’année. Avant, il trustait plutôt les tableaux des CNGT et autres épreuves nationales. Une constance à ce niveau qui lui a permis de très vite se stabiliser dans le top 1000, alors qu’il n’était pas encore classé à l’ATP en décembre dernier.

Ceux qui l’ont vu cette semaine à Vabre ne sont, en tout cas, pas étonnés, tant il écœure ses adversaires par sa puissance et sa justesse. Des têtes de série n°1 et 8, Dan Added et Antoine Hoang, en passant par l’Estonien Daniil Glinka (711e), en demie, samedi. 6-4 6-3, score final… La démonstration était totale, malgré un petit relâchement à 4-1 pour lui dans la première manche : " Je reste dans une bonne lignée depuis le début du tournoi. J’ai encore réussi à bien gérer mentalement. Je suis très content d’avoir directement pu imposer mon jeu." Et, donc, d’avoir atteint une finale en Future pour la première fois de sa jeune carrière, à 21 ans !

Gautier avec vue sur le doublé

Sera-t-il en mesure de faire le coup parfait en remportant immédiatement un titre ? Il en est capable. Mais Alexis Gautier, son adversaire de cinq ans son aîné, compte bien l’en empêcher et ramener le trophée à la maison. Comme à pareille époque l’an dernier. Car lui aussi est très en forme, comme en témoigne sa victoire de samedi face à la tête de série n°5 allemande, Marvin Moeller, qui avait été impérial depuis mercredi (6-4 6-2). "Jusqu’ici tout va bien pour moi, c’est dur de trouver des trucs à redire. Je me sens très bien préparé et dans la continuité du travail qui a été fait juste avant de venir avec mes coaches. C’est bien de voir que ça paye aussi rapidement. Deuxième finale d’affilée ici, c’est cool. Il reste un match à jouer. Je suis prêt." Tom Paris aussi. Et tant mieux, ça nous promet du beau spectacle !