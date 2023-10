Savignac. Un conseil municipal de rentrée chargé

Ordre du jour chargé pour ce conseil municipal de rentrée en cette fin du mois de septembre.

En ouverture de séance une minute de silence a réuni les conseillers pour un hommage à Claude Treille récemment disparu et dont le long parcours d’élu au sein du conseil municipal de Savignac a été souligné par le maire.

Plusieurs projets de convention inscrits à l’ordre du jour ont été approuvés à l’unanimité. Avec Aveyron Ingénierie, respectivement pour une mission d’accompagnement technique et administratif concernant le projet de rénovation énergétique de l’école communale et de la mairie-salle polyvalente et pour une mission d’étude d’aménagement sécuritaire d’un carrefour routier sur les RD 662 et 132.

Ensuite, avec les services académiques de l’Éducation Nationale pour la mise en place d’un espace numérique de travail (ENT) à l’école communale et dans le cadre d’un fonds d’innovation pédagogique pour la réalisation d’un projet d’aménagement de la bibliothèque scolaire.

Autres décisions

En réponse à une demande d’acquisition d’un parcellaire d’environ 410 m² sis à La Guillone : propriété constituant un bien de section, le conseil a validé l’engagement de la procédure visant à cette cession avec notamment l’organisation d’une consultation des électeurs de la section afin qu’ils se prononcent sur ce projet.

Le conseil a également validé la modification à la hausse du taux de cotisation intervenant au terme des deux premières années du contrat d’assurance des risques statutaires du personnel communal.

Mise en place d’un éclairage public led et autonome (solaire) sur le secteur urbanisé de Lissagadou et sur le parking du stade ; le devis de l’entreprise "Les Illuminés" accepté s’élève à 10 908 € HT et bénéficiera d’une aide financière du Sieda de 2 100 €.

PLUI et PLH, avis défavorable

Participation au financement des voyages et sorties scolaires organisés au 2e trimestre 2023 ; une subvention de 3 000 € sera versée à l’Association des Parents d’élèves.

Approbation d’un devis de réfection partielle des revêtements de sol de l’école pour un montant de 1 041 € HT (SARL Da Costa).

Derniers points à l’ordre du jour et non des moindres, l’examen par le conseil des projets de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et de Programme Local de l’Habitat (PLH) arrêtés par le conseil communautaire d’Ouest Aveyron Communauté et soumis à l’avis des communes membres.

Au terme des débats, considérant les incidences néfastes de ces projets pour l’avenir et le développement de la commune, les conseillers municipaux appelés à se prononcer ont émis à l’unanimité un vote défavorable sur les deux projets soumis à avis.