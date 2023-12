Savignac. 122 visiteurs au camion du Tri-tour

Présent à Savignac, le camion du Tri-tour, avec ses deux animateurs déchets et environnement du Syndicat départemental des ordures ménagères (Sydom), Jimmy et Pierre ont accueilli les élèves des quatre classes de l’école primaire, le club Générations Mouvement et la population. Au final, ce sont 122 visiteurs, de tous les âges, à qui il a été rappelé les consignes de tri et les bonnes pratiques à connaître. L’occasion également pour eux, d’identifier des erreurs de tri trop souvent retrouvées sur les tapis du centre de tri écotri de Millau.

Ces erreurs sont problématiques et peuvent causer des dommages matériels ou blesser les agents de tri. Petit rappel pour ceux qui n’ont pu se déplacer, les déchets inflammables, les déchets coupants ou tranchants, les déchets volumineux (grands cartons), les textiles ou les produits corrosifs ne doivent en aucun cas être déposés dans le container jaune, ils doivent être déposés en déchèterie. Une journée bien remplie, où de l’avis de tous, les conseils abordés de façon ludique permettent de poursuivre, voire développer les bons gestes au quotidien.

Pour ceux qui veulent joindre l’utile à l’agréable, de passage dans le Millavois, il est possible d’effectuer une visite gratuite d’Ecotri sur simple demande auprès du Sydom (à partir de 8 ans). Renseignements : www.sydom-aveyron.com/