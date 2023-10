Luc-la-Primaube. Octobre rose : une mobilisation sans faille pour le dépistage des cancers

Une prochaine action d’informations sur la prévention et les dépistages des cancers aura lieu le mardi 12 mars 2024.

Cette année encore, à l’occasion d’Octobre rose, mois de sensibilisation à la prévention et aux dépistages des cancers féminins, la Maison de santé de La Primaube et le Centre de dépistage des cancers en Aveyron se sont associés pour proposer une journée d’informations et de dépistage des cancers. Pour sensibiliser sur l’importance de l’activité physique dans la prévention des cancers, Marielle Albouy, infirmière Asalee, a proposé un atelier d’initiation à la marche nordique avec l’association Luc Primaube Gym, une dizaine de personnes ont ainsi pu y participer. Tout au long de la journée, des ateliers d’informations sur la prévention et les dépistages des cancers ont été proposés, dont un atelier d’informations sur l’autoexamen des seins animé par le Dr Pouget Marlène, médecin généraliste, et un atelier d’informations sur la prévention nutritionnelle des cancers animé par Marie-Laure Fugit, infirmière Asalee.

Cette journée s’inscrit dans une approche personnalisée dont l’objectif était de cibler les femmes qui n’étaient pas à jour de leurs examens de dépistage, celles-ci ont été contactées par Olivia Taillard, coordinatrice de la maison de santé. Un rendez-vous leur a été proposé pour réaliser un frottis de dépistage avec l’une des deux sages-femmes qui ont participé à la journée, Sarah Jullian et Bénédicte Negrié ainsi qu’un rendez-vous pour réaliser une mammographie de dépistage. À cette occasion, le CRCDC Occitanie a pu remettre des tests immunologiques dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal qui, pour rappel, concerne les hommes et les femmes dans la tranche d’âge 50-74 ans. Cette journée a permis de sensibiliser les participantes sur l’importance de réaliser ces tests de dépistage dont l’objectif est de détecter les cancers le plus précocement possible, à l’image du cancer du sein dont 9 sur 10 peuvent être guéris s’ils sont dépistés à un stade précoce.

Une prochaine action d’informations sur la prévention et les dépistages des cancers est d’ores et déjà programmée, mardi 12 mars prochain, pour un après-midi où seront proposés des ateliers sur la prévention nutritionnelle des cancers ainsi qu’une marche de sensibilisation.