Grippe : la campagne de vaccination est lancée

La campagne de vaccination contre la grippe débute ce mardi. La saison dernière, l’épidémie avait été "précoce et exceptionnellement longue".

La campagne de vaccination contre la grippe débute ce mardi 17 octobre et durera jusqu’au 31 janvier 2024. Elle est recommandée pour toutes les personnes susceptibles de développer une forme grave de la grippe :

les personnes âgées de 65 ans et plus

les personnes souffrant de certains maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 ans

les femmes enceintes

les personnes atteintes d’obésité morbide (indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40)

les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial d’hébergement quel que soit leur âge

La vaccination est aussi recommandée aux professionnels de santé, à l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de complications et à celui des personnes immunodéprimées et aux aides à domicile de personnes fragiles. Les professionnels exposés aux influenza porcines et aviaires sont également "invités à se faire vacciner pour éviter la transmission aux animaux des virus influenza humains. C’est une mesure de protection collective contre les virus porcins ou aviaires et cette vaccination contre la grippe humaine peut en ralentir la circulation", explique Ameli.fr.

Pour les personnes éligibles, la vaccination est gratuite sur présentation de la carte vitale et du bon de prise en charge de l’assurance maladie. Le vaccin contre la grippe peut cette année être proposé aux enfants de 2 à 17 ans sans maladie chronique, il est alors pris en charge à 65 %. Les médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes sont les professionnels de santé habilités à vacciner.

Une épidémie 2022-2023 particulièrement précoce et longue

L’épidémie 2022-2023 avait été "précoce et exceptionnellement longue", relève Santé publique France, dans son bulletin épidémiologique du mardi 17 octobre. Elle avait débuté fin novembre et s’était achevée au début du mois d’avril, soit une durée totale de 19 semaines. Deux vagues s’étaient succédé. "La première vague épidémique, principalement liée au virus A(H3N2), a été de très forte intensité et marquée par un impact important chez les moins de 65 ans à l’hôpital, particulièrement chez les 15-64 ans", détaille le bulletin. Le rebond de fin janvier, dû cette fois au virus B/Victoria, fut moins sévère.

Cette première vague avait été concomitante avec une circulation importante du des mesures barrières pour limiter la diffusion des virus dans l’entourage des cas", conclut l’agence nationale de santé.