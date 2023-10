Spéléologie, dégustation de vins, immersion gourmande... Le programme du Fascinant Week-end de Conques-Marcillac

Du jeudi 19 au dimanche 22 octobre, le cœur du Vallon battra au rythme des animations oenotouristiques organisées à l’occasion du "Fascinant Week-end", un événement phare du label national Vignobles et Découvertes.

Proposer un programme mêlant découverte des vignobles et activités culturelles, sportives, ludiques, voire insolites… le tout centré autour de valeurs de partage et d’échange avec les vignerons, tel est le principe de ce Fascinant Week-end qu’accueille le territoire de Conques-Marcillac du 19 au 22 octobre.

Cette année, participent 9 des régions viticoles françaises soit 61 destinations labellisées. La destination Conques-Marcillac propose 4 animations, autant de moments de convivialité à venir partager en famille ou entre amis.

Initiation à la spéléologie

Pascal Bastide de Vert Tea Jeu organisera des initiations à la spéléologie dans le delta de Salles-la-Source avec une dégustation de vins sous terre, jeudi et vendredi de 17 heures à 20 heures, samedi de 10 heures à 13 heures et de 17 heures à 20 heures et dimanche de 10 heures à 13 heures. Pour 35 €, les amateurs profiteront de cette sortie insolite pour déguster autrement les vins de Marcillac. Réservation obligatoire au 06 81 30 79 22.

Séjour autour de la dégustation de vins

Sybille Gorin-Fréry, propriétaire de la maison d’hôtes Les Grangettes près de Conques proposera un séjour autour de la dégustation de vins. Jeudi et samedi, elle organisera pour ses hôtes, un dîner de mets d’automne, et notamment un marcassin à la broche, accompagné des vins du domaine du Verdus. Plus d’informations au 06 75 50 59 19 (nuit + dîner 87 €/personne).

Découverte du vin dans tous ses états

Philippe Rousseau et Aline Solignac, vignerons au Domaine Le Verdus près de Saint-Cyprien, attendent les curieux et les gourmets jeudi à 10 h 30 pour la découverte du vin dans tous ses états. Après une petite balade dans les vignes du domaine, ils leur feront découvrir et déguster le vin à ses différents stades de fabrication, du "bourrut" au vin nouveau. Contact : 06 83 36 05 17 (animation gratuite).

Balades en attelage au cœur du vignoble

Pierre et Martine Garrigues du centre équestre La Frégière proposeront des balades en attelage au cœur des vignes près de Clairvaux et Bruéjouls. Samedi et dimanche de 16 heures à 18 heures, 2 magnifiques percherons attelés à une voiture conduiront les visiteurs dans le Vallon de Clairvaux pour leur permettre de profiter des paysages et des points de vue magnifiques sur les vignes voisines. Réservation au 05 65 72 71 40 (12 € / 6 € enfant).

Immersion gourmande dans le vignoble de Marcillac

L’Hôtel des Bains à Pont-les-Bains propose un séjour thématique pour les gourmands. Grillades, balade dans les vignes avec dégustation de vin et repas semi-gastronomique ainsi qu’une nuit à l’hôtel sont au programme.

L’occasion d’une véritable plongée dans notre gastronomie locale ! (140 €/personne : réservation Hôtel des Bains 05 65 71 39 39)