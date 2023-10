Entraygues-sur-Truyère. ADMR : une bonne participation au quine

L’association des services à domicile vient d’organiser son quine annuel, après plusieurs années d’interruption. Les nombreux joueurs ont été accueillis avec le mot du président Gilbert Vigneron présentant l’association qui rend de nombreux services aux domiciles, auprès de plus de 300 personnes, avec 35 aides à domicile, quatre agents multiservices et trois secrétaires.

Son territoire d’intervention pour le ménage, le repassage, l’accompagnement, la préparation des repas ou le portage des repas, la garde d’enfants, la garde de nuit, le petit bricolage et le petit jardinage se situe sur neuf communes, depuis le 1er juillet : Golinhac, Espeyrac, le Fel, Entraygues, Saint-Hippolyte, Montézic, Saint-Amans, Campouriez et Florentin. Pour le jardinage-bricolage, le territoire est plus étendu.

Ce quine a été organisé pour aider l’association dans son fonctionnement et pour pouvoir continuer à offrir un petit cadeau de fin d’année aux différents bénéficiaires des services. Le président remerciait les participants, les salariés qui ont proposé les cartons, les secrétaires, les personnes qui ont offert des lots et l’équipe des bénévoles qui dirige l’association.