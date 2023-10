Associé au Hamas à cause d'une panne lumineuse, un restaurant de tacos menacé de fermeture

Le restaurant de Valence a reçu la visite de la police, alors qu'il était affiché "Hamas Tacos" en raison d'une défaillance technique de l'enseigne lumineuse.

L'incident pourrait faire sourire, en dehors du contexte actuel. Dans la soirée de mercredi 18 octobre 2023, le restaurant Chamas Tacos de Valence (Drôme) a reçu la visite des forces de l'ordre car le "C" de l'enseigne lumineuse était en panne... Ce qui transformait le nom de l'établissement en "Hamas Tacos", vu de l'extérieur.

Une défaillance technique qui ne pouvait être ignorée alors que le conflit israélo-palestinien est au cœur de l'attention du monde depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. Après l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras, vendredi 13 octobre, le plan Vigipirate en France a été relevé au niveau "urgence attentat".

Plusieurs vidéos ont été publiées dans la soirée, montrant la police municipale intervenir dans le restaurant pour demander aux employés d'éteindre l'enseigne lumineuse, après plusieurs signalements de riverains.

\ud83d\udcf9 VIDÉO - #FaitsDivers : Intervention des forces de l'ordre à #Valence suite à la panne du "C" du restaurant "CHAMAS TACOS," transformant temporairement le nom en "HAMAS TACOS." L'enseigne lumineuse défectueuse, inactive depuis 6 mois, a été éteinte sous menace de fermeture… pic.twitter.com/L8H1MkKNYT — FranceNews24 (@FranceNews24) October 19, 2023

Menace de fermeture administrative ?

D'après l'enseigne, le "C" serait en panne déjà depuis plusieurs mois. Le gérant, contacté par nos confrères du Figaro, explique qu'un devis avait déjà été demandé pour corriger le problème et faire un ravalement de façade de l'établissement. "La corrélation ne m'est jamais venue à l'esprit. Ni moi ni mes collaborateurs n'y voyions une quelconque revendication", a-t-il témoigné.

La mairie de Valence et la police municipale n'ont pas fait de déclaration. Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on entend les forces de l'ordre parler d'une possible fermeture administrative du restaurant.