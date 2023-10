Guerre Israël-Hamas : un début "d'incursions terrestres" mené dans la nuit à Gaza, des combats ont éclaté

Des "incursions terrestres limitées" ont été lancées par Israël dans la bande de Gaza, une offensive de grande ampleur est à craindre.

Israël a dit lundi 23 octobre 2023 avoir mené au cours de la nuit des incursions terrestres limitées dans la bande de Gaza pour tuer des activistes armés et rechercher des otages.

La branche armée du Hamas a affirmé dans un communiqué publié dimanche que des combattants avaient engagé le combat avec des forces israéliennes infiltrées. Des équipements israéliens auraient été détruits, toujours selon le Hamas.

Nouvelles frappes aériennes ce lundi

L'armée israélienne a aussi mené des frappes aériennes tôt lundi sur la bande de Gaza ainsi que sur le sud du Liban alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a convoqué une réunion de ses principaux généraux et de son cabinet de guerre afin de faire un point sur un conflit qui menace de s'étendre.

Selon les autorités sanitaires gazaouies, au moins 4 600 personnes sont mortes dans les frappes israéliennes depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas sur le territoire palestinien qui a fait 1 400 morts. Le mouvement islamiste palestinien a aussi pris 222 personnes en otage et les a emmenées à Gaza, selon un dernier bilan de l'armée israélienne.

La communauté internationale demande à Israël de protéger les civils

De premiers convois humanitaires sont entrés durant le week-end dans la bande de Gaza alors même que la communauté internationale tente d'éviter une propagation du conflit. Emmanuel Macron se rendra mardi en Israël, a annoncé dimanche l'Elysée.

Les dirigeants des Etats-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne et du Canada ont souligné dimanche leur soutien à Israël et à son droit de se défendre, tout en l'exhortant à respecter le droit humanitaire international et à protéger les civils. Dans une déclaration commune publiée à l'issue d'une réunion en visioconférence consacrée au conflit en cours entre Israël et le Hamas, les dirigeants se sont félicités de la libération de deux otages par le mouvement palestinien et ont appelé à la libération immédiate de tous les otages restants.

La Chine considère la situation dans la bande de Gaza comme "très grave", le risque d'un conflit terrestre à grande échelle augmentant et les perspectives étant "inquiétantes" à mesure que les conflits armés s'étendent le long des frontières voisines, ont rapporté les médias d'Etat chinois, citant l'envoyé spécial du pays pour le Moyen-Orient, Zhai Jun.