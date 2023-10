Guerre Israël-Hamas : les frappes s'intensifient sur la bande de Gaza, Israël annonce avoir tué le numéro 2 du Hamas

Israël annonce l'intensification de ses frappes sur la bande de Gaza en préparation d'une offensive terrestre de l'enclave palestinienne. Les Etats-Unis annoncent également le renforcement de leurs moyens militaires dans la région en raison des "récentes escalades par l'Iran et ses forces affiliées".

Ce que l'on sait L'armée israélienne a déclaré avoir tué au cours de la nuit de samedi 21 à dimanche 22 octobre des dizaines de combattants palestiniens, dont le numéro deux de la force du Hamas chargée des tirs de roquettes, dans des bombardements sur la bande de Gaza.



Elle estime en outre désormais que 212 personnes sont otages dans la bande de Gaza après avoir été enlevées lors de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre.



Des Palestiniens de la bande de Gaza disent avoir reçu depuis samedi de nouveaux avertissements de l'armée israélienne, via des prospectus ou des messages sur leurs téléphones portables, leur conseillant de quitter le nord du territoire et de se rendre au sud, sous peine d'être considérés comme des complices d'une "organisation terroriste".

Ce dimanche 22 octobre, aux premières heures du jour, Israël a bombardé le sud de la bande de Gaza et a annoncé intensifier ses frappes sur le nord du territoire palestinien, où il laisse planer la menace d'une intervention terrestre pour y anéantir le Hamas.

Bande de Gaza: la ville de Rafah ciblée par des frappes israéliennes

Menace d'une intervention terrestre

D'après les médias palestiniens, au moins 11 personnes sont mortes dans un bombardement sur Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, et Israël a aussi bombardé Rafah, localité proche de l'Egypte par laquelle sont arrivés samedi matin de premiers camions d'aide humanitaire.

Le dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza fait état d'au moins 4 385 Palestiniens morts et de 13 651 blessés à Gaza depuis le 7 octobre et le début de la riposte israélienne à l'attaque meurtrière commise par des combattants du Hamas dans le sud d'Israël, qui a fait 1 400 morts.

Les aéroports de Damas et Alep en Syrie frappés

Des échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah samedi à la frontière israélo-libanaise ont en outre fait six morts dans les rangs du mouvement chiite libanais. Israël a aussi bombardé au cours de la nuit de samedi à dimanche les aéroports de Damas et d'Alep en Syrie, faisant deux morts, ont rapporté les médias syriens.

Les aéroports syriens de Damas et d'Alep hors service après des frappes israéliennes

Les Etats-Unis déploient de nouveaux équipements militaires

Les Etats-Unis ont pour leur part annoncé l'envoi de nouveaux équipements militaires au Proche-Orient, dont des systèmes de défense antiaérienne THAAD et Patriot, afin de soutenir Israël et de renforcer leur posture défensive à la suite de "récentes escalades de la part de l'Iran et de ses forces supplétives". Deux bases militaires abritant des troupes américaines en Irak ont été la cible d'attaques de drones et de roquettes cette semaine.