Guerre Israël-Hamas : depuis Moscou, le Hamas donne ses conditions pour libérer les otages

La délégation du Hamas en visite en Russie s'est exprimé sur le sort des otages dans la bande de Gaza, et à quelles conditions ils pourraient être libérés.

Un membre de la délégation du Hamas en visite à Moscou a déclaré que le groupe palestinien ne pouvait pas libérer les personnes qu'il a prises en otage lors de son attaque en Israël le 7 octobre tant qu'il n'y aura pas d'accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, rapporte le journal russe Kommersant.

Israël affirme préparer une invasion terrestre de Gaza, mais les États-Unis et les pays arabes l'ont exhorté à retarder l'opération qui multiplierait le nombre de victimes civiles dans l'enclave densément peuplée et risquerait de déclencher un conflit plus large. "Nous avons besoin de temps pour localiser tous les otages et pour les libérer", a déclaré Abou Hamid, membre de la direction politique du Hamas, selon Kommersant.

Selon un sondage d'opinion publié vendredi, près de la moitié des Israéliens souhaitent désormais attendre avant le lancement d'une invasion terrestre, car ils craignent pour la vie des otages détenus à Gaza. Le groupe islamiste a affirmé jeudi 26 octobre 2023 qu'une cinquantaine des quelque 220 otages qu'il retiendrait auraient été tués dans les bombardements menée par l'armée israélienne à Gaza depuis trois semaines.

Les risques de contagion du conflit restent importants, comme l'ont illustré vendredi de nouvelles violences en Cisjordanie occupée, ainsi que des explosions d'origine encore mystérieuse en Egypte et des bombardements américains contre des groupes pro-iraniens en Syrie.

L'aide humanitaire s'organise

Huit camions d'aide humanitaire supplémentaires devraient entrer dans la bande de Gaza vendredi, a déclaré une responsable de l'Onu à Genève. Les camions doivent acheminer de la nourriture, de l'eau et des médicaments aux civils réfugiés dans le sud de l'enclave, mais leur passage est compliqué par des aspects politiques, sécuritaires et techniques, a précisé Lynn Hastings, coordinatrice de l'Onu pour les territoires occupés. Elle a ajouté que 74 camions d'aide avaient pu entrer dans la bande de Gaza jusqu'à présent.

Emmanuel Macron a annoncé vendredi la mise en place d'une "coalition humanitaire" avec plusieurs pays européens, notamment Chypre et la Grèce, pour venir en aide aux populations civiles de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, annonce un nouveau bilan de 7 326 Palestiniens tués dans les bombardements israéliens sur l'enclave depuis le 7 octobre.

Des bombes sur l'Egypte

Un missile tiré dans le cadre du conflit entre le Hamas et Israël a frappé tôt vendredi 27 octobre une station balnéaire égyptienne située à environ 220 km de la bande de Gaza, a rapporté le média égyptien Al Qahera News, citant des sources. Le missile a frappé un hôpital de Taba, faisant au moins six blessés, a indiqué Al Qahera TV.

Un témoin qui se trouvait à Taba a dit avoir entendu une explosion et avoir vu de la fumée et de poussière s'élever dans les airs. Reuters n'a pas immédiatement été en mesure d'identifier l'origine de l'explosion. Le Hamas avait revendiqué mercredi le tir d'un missile en direction de la station balnéaire israélienne d'Eilat, proche de Taba.

Le projectile qui s'est abattu dans la nuit près d'un hôpital de la station balnéaire de Taba, dans le Sinaï, était un drone d'origine non identifiée, a déclaré le porte-parole de l'armée égyptienne. Taba est située de l'autre côté de la frontière par rapport à la station balnéaire israélienne d'Eilat. Un autre projectile d'origine inconnue s'est abattu vendredi près d'une autre station balnéaire égyptienne, Nouweïba, à 70 km au sud de Taba, sans faire de victime, selon une source sécuritaire égyptienne.