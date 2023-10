Guerre Israël-Hamas : un navire-hôpital français est parti pour Gaza, tout savoir sur le Tonnerre spécialisé dans la gestion de crise

Emmanuel Macron a annoncé, depuis Le Caire, en Egypte, qu’un avion français atterrira dans le pays ce jeudi 26 octobre 2023, "pour livrer du matériel médical" aux populations civiles de l’enclave.

Emmanuel Macron l’a annoncé mercredi 25 octobre, au deuxième et dernier jour de son déplacement au Proche-Orient. Un navire-hôpital français, le Tonnerre, a appareillé mercredi de Toulon en direction de Gaza, où il doit participer à des opérations pour "soutenir les hôpitaux" de l’enclave palestinienne surchargés et privés de médicaments et pour certains d’électricité.

Gestion de crise, de transport ou évacuation sanitaire

Le porte-hélicoptères amphibie, long de 199 m et "capable de mener des opérations de gestion de crise, de transport ou encore d’évacuation sanitaire et de soutien médical par des moyens amphibies et aéromobiles", selon le ministère des Armées, a quitté le port varois vers 16 h.

Blocs opératoire, lits de réanimation

"Il n’est pour l’instant armé que d’une structure légère hospitalière, mais il peut monter rapidement en puissance : jusqu’à 750 m², deux blocs opératoires et des lits de réanimation. C’est un grand navire, polyvalent, sorte de couteau-suisse", détaille une source militaire à Europe 1.

Renforcer le dispositif en Méditerranée orientale

Il viendra "renforcer notre dispositif en Méditerranée orientale, où il rejoindra les frégates Alsace et Surcouf", a expliqué un porte-parole de la marine française, cité par Le Monde et l’AFP.

Le Président a également annoncé, depuis Le Caire, qu’un avion français atterrira en Égypte dès ce jeudi "pour livrer du matériel médical" à Gaza, en passant par le terminal de Rafah. "D’autres suivront", a ajouté le chef de l’État.

Des hélicoptères embarqués

Toujours selon des informations d’Europe 1, "plusieurs hélicoptères de l’armée de terre ont été embarqués pour permettre, si besoin, d’évacuer les 170 ressortissants français, dont de nombreux humanitaires, présents dans la bande de Gaza".

Rencontre de tous les dirigeants

"Toutes les victimes méritent notre compassion, notre engagement pour une paix juste et durable au Proche-Orient", a souligné Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse au Caire avec le président égyptien, Abdel Fattah al Sissi, ultime étape de sa tournée régionale consacrée aux affrontements entre Israël et le Hamas, pendant laquelle il aura également rencontré les dirigeants israéliens, jordanien et Mahmoud Abbas, le leader isolé de l’Autorité palestinienne.

"Le droit international s’applique à tout le monde et la France a toujours porté des valeurs universelles d’humanisme. La France ne pratique pas le double standard", a affirmé Emmanuel Macron au Caire, réagissant aux propos de nombreux dirigeants arabes qui ont accusé l’Occident de penser que "les vies palestiniennes valent moins que les vies israéliennes".

"La solution de deux États"

Emmanuel Macron a, par ailleurs, lancé un nouveau plaidoyer en faveur d’une issue politique à ce conflit, passant selon lui par une relance du processus de paix en vue de parvenir à la création d’un État palestinien et à une normalisation des relations entre Israël et les pays arabes.

"Il nous faut agir de manière décisive aujourd’hui pour parvenir enfin à la solution de deux États, Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité", a déclaré le chef de l’État, que son homologue égyptien a chaleureusement remercié pour son initiative.

"Ce n’est pas parce que cette idée est vieille qu’elle est devenue caduque […] Ce chemin politique est nécessaire parce qu’il donne une route à la colère, qui n’est pas la violence, qui est la reconnaissance d’un droit légitime, qui permet de lui donner un cadre, celui de discussions politiques. Nous devons le faire", a-t-il insisté, alors que sa proposition d’une coalition internationale anti-Hamas est accueillie avec circonspection par de nombreux experts et diplomates.

31 victimes françaises

Le nombre de victimes françaises dans les attaques du Hamas s’est alourdi, lui, à 31 morts, a annoncé, mercredi Emmanuel Macron, ajoutant que neuf autres étaient "otages" aux mains du Hamas.

Mardi, en Israël, le Président a assuré aux proches des personnes retenues en otages qu’il « ferait tout » pour obtenir leur libération.