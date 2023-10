Après être passé en Israël et en Jordanie, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Le Caire (Egypte) ce mercredi.

Lors de sa prise de parole depuis l'Egypte, Emmanuel Macron a annoncé que le nombre de victimes françaises dans les attaques du Hamas s’est alourdi à 31 morts. Neuf ressortissants seraient toujours pris en otage aux mains du Hamas.

Le dernier bilan du conflit Selon le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas, au moins 6 546 Palestiniens, dont 2 704 enfants, ont été tués par des frappes aériennes israéliennes en riposte à l'attaque du groupe islamiste le 7 octobre qui a fait 1 400 morts dans le sud d'Israël, principalement des civils.

Visite du chef de l'Etat au Caire

Emmanuel Macron a déclaré mercredi 25 octobre 2023 lors d'un déplacement en Egypte que la France ne pratiquait pas "de double standard en matière de droit international", en réponse à "l'alarme" exprimée lors de ses entretiens avec le roi Abdallah de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al Sissi.

"Le droit international s'applique à tout le monde et la France a toujours porté des valeurs universelles d'humanisme (...) Toutes les victimes méritent notre compassion, notre engagement pour une paix juste et durable au Proche-Orient", a dit Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse au Caire avec Abdel Fattah al Sissi, à l'occasion d'une tournée régionale consacrée au conflit entre Israël et le Hamas.

Un navire de la marine nationale mobilisé

À l’appui de cette déclaration, le président français a annoncé l'arrivée jeudi au Caire d'un avion transportant du matériel médical de première urgence, ainsi que le départ de Toulon "dans les 48 prochaines heures" d'un navire de la marine nationale "pour soutenir les hôpitaux de Gaza" surchargés et privés de médicaments et pour certains d'électricité.

Emmanuel Macron a par ailleurs lancé un nouveau plaidoyer en faveur d'une issue politique à ce conflit, passant selon lui par une relance du processus de paix en vue de parvenir à la création d'un Etat palestinien et à une normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. "Il nous faut agir de manière décisive aujourd'hui pour parvenir enfin à la solution de deux Etats, Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité", a déclaré le chef de l'Etat, que son homologue égyptien a chaleureusement remercié pour son initiative.

"Ce n'est pas parce que cette idée est vieille qu'elle est devenue caduque (...) Ce chemin politique est nécessaire parce qu'il donne une route à la colère, qui n'est pas la violence, qui est la reconnaissance d'un droit légitime, qui permet de lui donner un cadre, celui de discussions politiques. Nous devons le faire", a-t-il insisté.

"Une paix juste et durable est possible au Proche-Orient"

Le roi Abdallah II de Jordanie a demandé mercredi à Emmanuel Macron de presser Israël de mettre fin à la guerre à Gaza, mettant en garde contre le risque d'une "explosion" dans la région. Les puissances mondiales doivent faire pression sur Israël pour que l'Etat hébreu mette fin à sa campagne de bombardements sur la bande de Gaza, ainsi qu'au siège de cette enclave densément peuplée, qui compte 2,3 millions de Palestiniens, a dit le monarque hachémite, cité dans un communiqué du palais royal.

Emmanuel Macron, qui est arrivé à Amman après s'être entretenu mardi avec les dirigeants israéliens et palestiniens, s'est entretenu avec le roi Abdallah des moyens de mettre fin au conflit sur la base d'une solution à deux Etats, selon le communiqué du palais royal. "La poursuite de la guerre (de Gaza) entraînera une explosion de la situation dans la région", a déclaré le roi de Jordanie, cité dans le communiqué, au président français, faisant écho aux inquiétudes des dirigeants de la région face à une propagation du conflit.

"Une paix juste et durable est possible au Proche-Orient", a affirmé Emmanuel Macron sur X (anciennement Twitter) après sa visite en Jordanie. "La France agit contre le terrorisme, pour la protection des civils et pour que les aspirations légitimes des Israéliens comme des Palestiniens soient prises en compte. La Jordanie est un partenaire essentiel sur ce chemin", a-t-il ajouté.

La guerre entre Israël et le Hamas a ravivé des craintes de longue date en Jordanie, où vit déjà une importante population de réfugiés palestiniens, sur une éventuelle politique israélienne d'expulsion massive de Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza. "Nous sommes opposés à toute tentative d'Israël de provoquer un exode de Palestiniens ou de déplacer à l'intérieur du pays les habitants de Gaza", a déclaré le roi Abdallah, selon le communiqué du palais. La Jordanie a accueilli la majeure partie des Palestiniens qui ont fui ou ont été chassés de leurs terres pendant la guerre qui a suivi la création d'Israël en 1948.