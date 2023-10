Hamas : LFI s'enfonce dans la polémique, la députée Obano accusée "d'apologie du terrorisme", la Nupes au bord de la rupture, on vous explique

Après le refus de Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise (LFI) de considérer le groupe islamiste palestinien, le Hamas, comme un "groupe terroriste" - une qualification reconnue par l'Union européenne et donc le France -, c'est la députée Danièle Obono qui est épinglée.

Ce pavé-là n’était pas destiné à faire des vaguelettes sur une mer d’huile.

"Oui le Hamas est un mouvement de résistance"

Ce mardi 17 octobre 2023, la France était encore sous le coup de l’attentat à Bruxelles lorsque la députée insoumise Danielle Obono, invitée sur Sud Radio, lâchait au micro de Jean-Jacques Bourdin : "Oui, le Hamas est "un mouvement de résistance qui se définit comme tel".

Vers la fin de l'alliance des gauches ?

Les critiques sont alors immédiates et viennent de toutes parts. Mais au sein de la Nupes, l’onde de choc ressemble à un tsunami. "Bon, maintenant, ça suffit", lance Marine Tondelier, la cheffe des Écologistes, comme on claque la porte.

La phrase provocatrice de la députée de Paris vient de pousser les alliés dans leurs derniers retranchements. L’union ne devrait pas en sortir intacte.

Depuis le printemps, la fracture est saillante. Fin août, lors des universités d’été du parti à Valence, Raquel Garrido nous confiait : "Nous devons incarner la paix. Quand les macronistes nous poussent en dehors de l’arc républicain, Jean-Luc a tort de s’y complaire. C’est cyranesque comme façon de faire. Je suis d’accord avec François (Ruffin, NDLR), notre façon d’être au monde doit être gouvernante".

Jean-Luc Mélenchon a mis le feu aux poudres le 7 octobre

Depuis, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon refusant de qualifier l’attaque du Hamas de terroriste ont encore accru les tensions et provoqué les grandes manœuvres. Mardi, les travaux de l’intergroupe à l’Assemblée ont été suspendus. Parallèlement, l’ensemble des leaders de gauche tentent de pousser l’ex-candidat à la présidentielle hors de l’alliance.

Olivier Faure rompt la Nupes

L’argument, déployé de concert, consiste à dire : "Les minoritaires doivent partir".

Jean-Luc Mélenchon ne peut "plus prétendre être celui qui incarne l’ensemble de la gauche et de l’écologie", assurait, mardi, Olivier Faure sur France Inter.

Mais le leader Insoumis tient bon, clivant chaque jour un peu plus, jusqu’à la déclaration de Danielle Obono qui reste l’une de ses proches. Qui, en effet, peut imaginer un départ volontaire du père de la Nupes ?

"C’est le camp Mélenchon qui s’isole. Il fait comme avec le Front de gauche, il crée une structure pour intégrer d’autres partis puis il se l’approprie en disant que c’est la faute des autres", expliquait, la semaine dernière, l’un des piliers de l’alliance qui ajoutait : "De notre côté, les choses sont en train de bouger, même au sein de LFI, ça s’organise".

En coulisses, une nouvelle structure à l'étude

Les contacts entre PS, Écologistes et certains Insoumis sont fréquents. "Cette fois, c’est le camp Mélenchon qui s’isole", nous assure-t-on. Et d’avouer, à demi-mot, que la gauche serait en train de réfléchir à une "nouvelle structure".

En effet, Manuel Bompard, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, aurait, il y a un an, déposé la marque Nupes. Impossible donc de s’en prévaloir sans son accord. Une nouvelle coalition serait-elle sur le point de voir le jour ? Est-il imaginable, pour la gauche, de peser sans Jean-Luc Mélenchon et même contre Jean-Luc Mélenchon ? Les tractations actuelles sont d’autant plus importantes qu’il semble, en tout cas, impossible d’y arriver sans qu’une partie des Insoumis ne rejoigne le mouvement.

Apologie du terrorisme : la justice saisie

Le positionnement décrié de plusieurs leaders de LFI sur le Hamas a de multiples conséquences. Politiques, alors que le Conseil national du PS devait se prononcer mardi soir sur "un moratoire" et un retrait des socialistes de l’intergroupe de la Nupes à l’Assemblée. Mais peut-être aussi judiciaires. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a saisi la justice, mardi, pour “apologie du terrorisme” après les propos de la députée Danièle Obono sur le groupe palestinien.