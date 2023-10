Guerre Israël-Hamas : le premier convoi humanitaire est arrivé à Gaza, deux otages américains libérés

Poursuite des bombardements, libération surprise de deux otages, convoi humanitaire, conférence internationale : le point ce samedi 21 octobre.

Israël a continué de bombarder des cibles à Gaza dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 octobre après la promesse du Premier ministre Benjamin Netanyahu de "combattre jusqu'à la victoire", après que le Hamas a procédé à la libération surprise de deux otages américaines, une mère et sa fille, pour raison humanitaire.

Le dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza fait état d'au moins 4.385 Palestiniens morts et de 13.651 blessés à Gaza depuis le 7 octobre, date de l'attaque meurtrière commise par des miliciens du Hamas dans le sud d'Israël, qui a fait 1.400 morts et des centaines d'otages. Selon l'armée israélienne, au moins 307 soldats ont été tués depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre et 210 otages sont détenus à Gaza.

Une aide humanitaire... sans carburant

Ce samedi matin, les premiers camions du convoi humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah depuis l'Egypte. "La distribution de l'aide aux populations civiles, à commencer par les plus vulnérables, suppose une trêve humanitaire qui pourra mener à un cessez-le-feu", a déclaré la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, lors de la conférence du Caire. "Cet accès doit être durable pour couvrir l'ensemble des besoins humanitaires de la population civile à Gaza", a communiqué son ministère sur son compte X.

Cette conférence organisée ce samedi en Egypte vise à trouver des solutions à une désescalade du conflit, avec la présence notamment du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, du roi de Jordanie Abdallah II mais sans hauts-représentants israélien et américain.

L'aide humanitaire qui entre dans la bande de Gaza sera destinée exclusivement aux zones du sud de l'enclave et ne comprendra pas de carburant, a déclaré l'armée israélienne.