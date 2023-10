Canet-de-Salars. Nouveau : un circuit fitness pour tous

Un espace fitness "Body boomers" vient d’être installé aux Vernhes en bordure du sentier qui relie les deux plages. Sur ce carré de pelouse de 4 400 m², les agrès sont destinés aux personnes mesurant plus de 1,40 m et de plus de 14 ans mais aussi aux PMR, personnes à mobilité réduite, avec possibilité de pratiquer en fauteuil roulant.

À chaque étape du circuit fitness, les consignes d’utilisation sont mentionnées sur un panneau, ainsi que les conseils de sagesse afin de réguler ses efforts. On trouvera toutes les explications pour muscler épaules, bras, cuisses, jambes, pectoraux, abdos, fessiers… Libre d’accès toute l’année, cet aménagement est financé et assuré par l’Agence Nationale du Sport dans le cadre du plan "5 000 terrains de sport de proximité", mais aussi par le département, la région et la commune de Salles-Curan. L’installation des éléments (en acier traité anticorrosion) a été assurée par une entreprise spécialisée.