À l'hôpital de Rodez, on chante et on se mobilise contre les cancers féminins

En ce mois-ci, la campagne de communication d'Octobre rose bat son plein. Ce jeudi 19 octobre, l'hôpital de Rodez s'est joint à la fête.

Marteler ce message pour que sa résonance soit toujours plus importante. C'est en quelque sorte la stratégie opérée par les pouvoirs publics et les acteurs de la santé pour mener à bien la désormais traditionnelle campagne de communication et de sensibilisation d'Octobre rose.

Ce jeudi 19 octobre, c'est l'hôpital de Rodez qui répondait à cet appel, accueillant en son sein un "village santé" dans le hall de réception du site basé à Bourran. "C'est que l'on souhaite, c'est évidemment de faire venir le plus de monde, mais également de sensibiliser les personnes venant ici aujourd'hui, et qu'elles prennent en compte ces considérations", explique Fabienne Nicouleau, de la cellule communication du centre hospitalier Jacques Puel.

Pour cela, l'hôpital a mobilisé durant cette journée, une partie du service gynécologie et d'imagerie médicale, afin d'offrir aux intéressées, tous les renseignements nécessaires sur la prévention, la prise en charge, et les bons gestes à adopter face aux cancers féminins. Car le cancer du sein par exemple, est le plus meurtrier chez les femmes, avec chaque année, plus de 10 000 décès recensés en France.

Un accueil en musique

Pour donner un écho toujours plus important à cette cause, l'antenne aveyronnaise de la Ligue contre le cancer était associée à cette manifestation, tout comme le Centre régional de coordination des dépistages.

Et enfin, vous l'aurez entendu si vous étiez sur site entre 11 h et 11 h 30, mais pour annoncer cette journée particulière, les artistes Maria-Carolina Nobillaux et Claire Guinot ont accueilli les visiteurs en musique. Accompagnées de leur piano, elles ont réalisé un court concert à quatre mains, de quoi égayer le quotidien de certains patients et soignants. Mais également peut-être, de dédramatiser la venue de certains à l'hôpital.