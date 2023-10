Onet-le-Château. À Saint-Viateur-Canaguet, 430 jeunes et collégiens ont participé au cross solidaire

Comme chaque année les CM1 et CM2 des écoles de Sainte Procule, Saint Viateur, Sainte Bernadette et Agen-d’Aveyron se sont joints à tous les collégiens de Saint Viateur Canaguet pour participer au Cross Solidaire dans l’enceinte du collège.

Ce sont donc 430 jeunes qui se sont retrouvés pour un moment de partage extraordinaire et qui ont tous, dans un premier temps offert aux restos aux Cœurs, peluches, jeux de société, livres et même des dons, pour permettre aux bénévoles d’offrir à leurs jeunes bénéficiaires un Noël qu’ils n’auraient sans doute pas eu, sans cet élan de solidarité de tous ces jeunes… Ce que résume un des participants "J’ai beaucoup aimé la journée, car cela m’a permis de rencontrer d’autres jeunes et de participer au cross, même si je n’ai pas gagné, mais surtout j’ai moi aussi apporter un jouet et je sais qu’il sera offert à un enfant qui n’en aurait pas eu, il faut être solidaire des plus démunis…".

Ceci étant après ce moment de partage, place au sport et à la course et c’est en compagnie d’un soleil généreux, que les plus jeunes se sont élancés par groupe, sous les applaudissements et les encouragements des plus grands, puis cela ne s’invente pas, ce fut l’inverse : la course des collégiens sous les "hourrah" des plus petits…

Et c’est avec une certaine fierté, qu’après un goûter partagé, la directrice Christine Pradalier a annoncé les résultats, en félicitant tous les participants, pour leur générosité et leur participation, avec une mention particulière pour les gagnants (qui ont reçu des petits cadeaux).

Voici les podiums

CM1 filles : Juliette Tosques, Lilie Guilbot et Léna Tassié (toutes 3 de Ste-Procule), CM1 garçons : Alexis Tamalet (Ste-Procule), Alexis Jean (St-Viateur) et Léo Baudy (St-Viateur),

CM2 filles : Roxane Feral (Ste- Procule), Laura Mathieu (St-Viateur) et Eugénie Gaillac (St- Viateur), CM2 garçons : Liam El Hadrati (St-Viateur), Nael El Hadrati (St-Viateur) et Asim Ipek (Ste-Bernadette),

Benjamines : Victoire Pereira (6eC), Rose Gaillac (5eC) et Lena Cabrol (5eC), Benjamins : Gabin Pouget (5eC), Etan Arpaillage (6eA) et Baptiste Jean (5eC),

Minimes filles : Juliette Tournier (3eC), Jade Alary (4eA) et Jade Prigent-Hsiao (3eB), Minimes garçons : Pierre Tastan (4eC), Augustin Rivières (4eC) et Paul Émile Maurel (3eB).