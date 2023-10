Entraygues-sur-Truyère. Des flûtes pour un concert… déconcertant

Mercredi 25 octobre, à 19 h 30, à la salle multiculturelle, les Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues accueillent "Les Flûtes déconcertantes", ensemble instrumental créé depuis 9 ans, constitué d’une quarantaine de musiciens, dont une majorité de flûtistes, désireux de promouvoir et de partager leur pratique musicale en Aveyron et au-delà en alliant exigence et qualité musicale, mais aussi engagement, respect et relations humaines.

Ces musiciens, essentiellement élèves du Conservatoire, sont encadrés par Ann Conoir, Fabienne Landès, et Stéphanie Serin, toutes trois enseignantes au Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron, et Didier Landès pour la construction scénique et la mise en scène.

Refusant de jouer "la flûte en chantier", l’orchestre s’arrête en pleine répétition et décide de composer le programme de leur audition : "La Flûte Enfantée" Humour et gags ponctuent de véritable exercice de composition, œuvre de Claude-Henri Joubert qui donne un aperçu des coulisses d’un conservatoire bon enfant et exigeant. Entrée libre, avec participation généreuse au panier pour l’association "Les Flûtes Déconcertantes".