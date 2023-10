Decazeville. Tom Ferreira, une première recrue de choix

À peine la saison sur route se termine que la première recrue du Guidon est officialisée.

La période des mutations a débuté en ce mois d’octobre et des arrivées sont annoncées. La première recrue officielle est un junior 2e année en la personne de Tom Ferreira qui arrive en provenance de Jouffroy académie (Hérault). Originaire de Montauban où Tom a pris sa première licence, il a pratiqué le VTT en très bon niveau pour intégrer le club d’Oxygène Guéret (Creuse) en sport études, puis le team Haute-Garonne VTT.

Il s’est essayé au cyclo-cross en catégorie cadet où il a remporté le titre de champion d’Occitanie. Cette saison, le jeune coureur s’est tourné vers la route et a intégré le Stade Toulousain cyclisme académie où il apprend vite et bien.

Après ses débuts, il termine 7e au championnat d’Occitanie route et a été un grand animateur à la classique des Pyrénées-Atlantiques qu’il finit à la 12e place. En cyclo-cross, il a été victorieux à 5 reprises, termine vice-champion d’Occitanie et décroche même une 6e place en Espagne sur une manche UCI.

Pour la saison 2024, Tom sera détaché au Stade Toulousain cyclisme sur route. Il a pour objectif de faire de bons résultats sur les nationales juniors, gagner avec le team du Guidon decazevillois et glaner des podiums et de nombreux points UCI en cyclo-cross. Et ça démarre déjà fort pour lui. La semaine dernière, il a participé à 5 cyclo-cross UCI : en Espagne où il finit 10e, le lendemain 11e, le jeudi 8e, le samedi 5e. Au Portugal le dimanche, il monte même sur la 3e marche du podium. Il revient de son périple avec 30 points UCI, 40e au classement international et 4e français. Le tout en conciliant ses études de commerce.

Ce week-end, il respirera l’air de Bretagne à Quelneuc, en coupe de France, sous les couleurs du Guidon decazevillois.