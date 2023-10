Menés puis revenus avant de pousser très fort en deuxième période, les Ruthénois ont enregistré un nul 1-1 ce samedi soir pour le compte de la 11e journée. Le public a encore vibré et les Aveyronnais sont provisoirement 5es de Ligue 2 ! Les réactions d'après-match.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Je suis frustré de la première mi-temps, où on n’a pas mis d’intensité, on n’a pas joué dans nos valeurs, on n’a pas mis de folie. Et on a joué un nombre incalculable de passes en retrait, sans prise de risque. En deuxième mi-temps, on a tout tenté, on a changé pas mal de choses. On a eu pas mal d’occasions, d’opportunités, un poteau... À la fin, il faut s’en contenter (du nul, NDLR). Mais tu ne peux pas prendre ce but. Prendre un but sur une superbe action, je veux bien. Mais là… Ça doit faire le quatrième que l’on prend sur une touche. Tout le monde va jouer des touches contre nous maintenant !

Lorenzo Rajot, milieu de terrain de Rodez (vidéo)

Régis Brouard, entraîneur de Bastia

Je suis content. Satisfait. Il y a quelque temps, on aurait perdu ce match. On s’est beaucoup accroché en deuxième mi-temps. Elle a été très difficile pour nous. Rodez nous a acculés. On n’arrivait pas à sortir le ballon. Après, on aurait dû mener 2-0. On a eu les situations en première mi-temps. Mais on joue mal les coups. Et on doit mieux faire sur leur but.