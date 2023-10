Au Planning familial, toutes les questions intimes se posent

L’association a des permanences chaque mercredi et intervient en milieu scolaire.

Derrière la porte verte, au premier étage du Crea de Millau s’ouvre un monde où l’écoute bienveillante reste une règle. Une règle absolue. "Lors des permanences des mercredis après-midi il est possible d’avoir accès à un entretien, anonyme et gratuit, sur les questions de vie affective, relationnelle et sexuelle." Carole, salariée de l’antenne du Planning Familial – "je suis en train de passer la main à Meguy" – évoque aussi le don "de préservatifs féminins ou masculins gratuits comme des tests de grossesse."

Depuis Millau sont également pris des appels au numéro vert national (0 800 08 11 11, du lundi au samedi de 9 h à 20 h). "Nous répondons plus spécifiquement aux appels de l’Occitanie chaque lundi de 9 h à 13 h".

Factuellement, le Planning s’adresse à toutes et tous. "On vérifie que l’accès à l’IVG soit bien respecté, comme le soin rattaché. Cela nous amène, évidemment, beaucoup de femmes orientées par le réseau médical. " Mais Carole précise bien que l’accompagnement s’en tient " uniquement dans l’accès aux droits. Nous pouvons aussi accompagner une personne mineure, sans autres ressources, faire un IVG. " Avec la possibilité, dans ces cas-là, pour les jeunes filles de garder secret cet acte. " Là encore, c’est un droit. " Bien évidemment, comme le souligne la salariée du Planning, "l’accompagnement est plus facile quand les gens sont en couple." Avec une stabilité, notée au niveau national, du nombre d’IVG. "Il peut simplement se passer qu’à un moment de sa vie, on peut en avoir besoin pour X raison. Il y a des femmes de 30 ou 40 ans comme des jeunes filles qui viennent au Planning pour un IVG. Et de tous les milieux sociaux même si on a tendance à moins voir des femmes de milieux très favorisés."

Avec, "encore des praticiens de santé qui vont faire des entraves au droit de l’IVG. Cela est punissable par la loi."

Sur un autre plan de la vie intimé des jeunes, en marge des interventions régulières dans les établissements scolaires, les salariés et (ou) bénévoles formés du Planning recueillent d’autres aveux. "Il n’est pas rare que des jeunes viennent nous confier, en fin d’intervention, des violences vécues qui sont parfois de l’ordre de l’inceste." Au niveau national une étude de fin 2020 avait révélé qu’un Français sur dix était victime.

Toujours dans les établissements scolaires, le Planning participe aux trois séances annuelles dites " éducation à la vie relationnelle et sexuelle " prévue dans les programmes. "En Occitanie le dispositif génération égalité permet d’avoir une séance de deux heures avec tous les élèves de seconde. Nous intervenons ainsi au lycée Jean Vigo de Millau. Ce sera avant Noël."

Le Planning, grâce à des financements publics, agit aussi auprès d’élèves de 4e sur le sujet de l’égalité filles garçons. Éducation citoyenne en somme.