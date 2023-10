CARTE. Rafales de vent violentes, orages et pluie, Météo France bascule 27 départements en vigilance jaune dès ce dimanche soir

Une dépression très active remonte d’Espagne vers la mer du Nord, provoquant un nouvel épisode d’intempéries, sous forme de pluies abondantes, d’orages et de vents violents sur de nombreuses régions. Météo France placde 27 départements en vigilance jaune dont toute l'Occitanie ce dimanche minuit.

Après une brève acalmie ce week-end, les conditions météorologiques se dégradent à nouveau à partir de lundi 23 octobre 2023.

Le temps se redégrade dès lundi

Les pluies de cette fin de semaine ont entraîné également une chute des températures avec l'arrivée des premiers froids.

Ce dimanche, Météo France lance une alerte aux vents violents, orages et pluie-inondation à partir de minuit et pour toute la journée de lundi en plaçant 27 départements du Massif Central, du Centre et du Sud-Ouest en vigilance jaune.

12 départements d'Occitanie concernés

Voici la liste des départements en vigilance jaune à partir de ce dimanche minuit. Document - Météo France

Nièvre

Saône-et-Loire

Allier

Creuse

Haute-Vienne

Corrèze

Puy-de-Dome

Loire

Rhône

Isère

Drôme

Ardèche

Haute-Loire

Cantal

Lot

Aveyron

Lozère

Gard

Hérault

Tarn-et-Garonne

Tarn

Haute-Garonne

Ariège

Aude

Pyrénées-Orientales

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Atlantiques

Par ailleurs, 17 départements sont en vigilance jaune orages.

Quatre départements sont concernés par la vigilance jaune pluie-inondation.

Dégradation pluvio-orageuse et épisode cévenol

Les prévisionnistes de Météo France parlent en effet de la "mise en place d'une dégradation pluvio-orageuse sur le Massif Central, doublée d'un épisode cévennol. De fortes rafales sont attendues sur les Pyrénées dès la nuit de dimanche à lundi".

Voici la trajectoire de la #tempête #Bernard, remontant du Portugal vers la mer du Nord, qui sera à l'origine des intempéries du début de semaine sur une grande partie de la France, sous forme de #vents violents, #pluies abondantes et #orages. pic.twitter.com/vqAnBf2rcf — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 21, 2023

La Chaîne météo annonce la formation de la tempête Bernard. Dès lundi matin, "le vent va souffler en tempête sur les cimes Pyrénéennes avec des rafales dépassant les 140 km/h".

Des rafales jusqu'à 110 km/h sur le Massif Central

Et de détailler : "Le vent d’autan se renforcera également, tout comme le vent de sud-est sur le Massif Central, avec des rafales entre 90 et 100 km/h et quelques pointes au-delà de 110 km/h".

Une forte houle en Méditerranée

Ces conditions provoqueront une forte houle en Méditerranée, avec des vagues dépassant les 3 mètres sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Les fortes rafales perdureront une bonne partie de la nuit aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.