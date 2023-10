La Ville de Paris multiplie les initiatives pour Octobre Rose

Tout au long du mois d'octobre, les initiatives se multiplient pour sensibiliser la population au cancer du sein et promouvoir le dépistage précoce. Cette année, pour lancer la campagne annuelle d' Octobre Rose, la tour Eiffel , l'Arc de Triomphe et l'Assemblée nationale s'illumineront de rose ce dimanche 1er octobre.

Avec environ 60 000 nouvelles personnes touchées chaque année en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Près d'une femme sur huit sera concernée au cours de sa vie, le risque augmentant avec l'âge. Près de 10 % des cancers du sein surviennent avant 40 ans.

Aujourd'hui, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris grâce au dépistage, qui permet un diagnostic précoce et aux progrès des traitements.

Le dépistage permet de traiter la maladie à un stade peu avancé avec des traitements qui peuvent être moins lourds et moins invalidants, et des chances de guérison qui atteignent 90 % en France.

1 % des hommes concernés

Moins de 1 % de tous les cancers du sein affectent les hommes, qui ont également une poitrine, bien que moins développée. Le risque de développer un cancer du sein pour un homme augmente avec l’âge.

Le cancer du sein est plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes de plus de 60 ans. Par ailleurs, les hommes dont un parent proche a déjà eu un cancer du sein sont les plus à risque.

Un dépistage organisé, simple et primordial

Le Centre régional de coordination des dépistages des cancers en Île-de-France (CRCDC-IDF) invite par courrier les Parisiennes de 50 à 74 ans à se rendre chez le radiologue agréé de leur choix pour effectuer une mammographie de dépistage tous les deux ans. Il s'agit d'un examen simple qui permet de détecter les anomalies de petite taille dans les seins, avant même l’apparition des symptômes.

Les avantages du dépistage organisé sont :

la gratuité de la mammographie,

la sécurité par la deuxième lecture indépendante effectuée par un radiologue spécialisé,

le suivi,

la « réinvitation » au bon moment.

Pour tout accompagnement post-pathologies, Paris Accueil Cancer est joignable au 01 49 96 75 75.