Rodez. Priscilla Hernandez collecte 800 € en courant les Templiers

Pour rappel, Priscilla Hernandez découvre, durant l’été 2023, les grands causses pour prendre connaissance du parcours des Templiers mais surtout pour démarcher des structures susceptibles de faire des donations pour les deux associations qu’elle soutient.

La première, "Une chance in ouïe pour Ava", récolte des fonds pour qu’Ava, une petite Alençonnaise arrivée au monde le 25 mars 2022 sans oreilles, puisse entendre. Pour cela, elle doit subir une opération aux États-Unis dont le prix s’élève à 250 000 euros. La seconde, "Un geste, un rêve, un sourire" œuvre depuis 10 ans pour financer une part du matériel médical et des éléments décoratifs pour les hôpitaux et ainsi "donner du baume au cœur aux enfants en situation de handicap ou gravement malades", indique Priscilla Hernandez.

Objectif atteint

"Le défi de collecter 800 euros, soit 10 euros du kilomètre, est atteint", confie Priscilla Hernandez. C’est en partie grâce aux donations de Mayennais puis des enseignes millavoises Convergence Architecture et But que les deux associations peuvent chacune bénéficier de 400 €. À ce jour, les dons pour l’association en aide à Ava atteignent la barre des 180 000€.

La coureuse conquise par le Grand Trail

Venue pour la première fois se confronter au Grand trail des Templiers, Priscilla Hernandez est "contente de son parcours". En effectuant les 80 kilomètres en 12 h 33, la traileuse compte bien "revenir l’an prochain ou après pour la même distance, en un meilleur temps". Il faut dire que les 20 derniers kilomètres ont été difficiles pour la Mayennaise alors que son psoas lui jouait des tours.

Son acolyte Marc Boyer, Millavois assidu de la course, l’a rejoint pour les 15 derniers kilomètres en soutien aux deux associations pour lesquelles il a activement prospecté auprès d’enseignes de la cité du gant. L’occasion de terminer ensemble cette course qui leur a permis de se rencontrer.