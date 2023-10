Onet-le-Château. La Semaine du goût au menu des maternelles de Saint-Viateur

Dans le cadre du projet phare de cette nouvelle année scolaire qui est "Santé et bien-être" et à l’occasion de la semaine du goût, les élèves des trois classes maternelles de l’école Saint Viateur ont pu profiter d’une approche ludique, afin de se former au goût en multipliant les occasions de découverte.

Cela a pu être possible grâce à l’implication de l’association des parents d’élèves aux côtés de l’équipe pédagogique et Claire Rey. "Un jour, une couleur" pour découvrir différents aliments (rouge, jaune, orange et violet) et les initier à la diversité de teintes et de saveurs qui font la richesse de notre alimentation, ainsi qu’au plaisir de manger sainement. Ces quelques jours ont été une occasion privilégiée pour une rencontre heureuse entre plaisir des papilles et équilibre nutritionnel. Pour clôturer cette semaine dans la joie et se souhaiter de belles vacances, les enfants et adultes de maternelle ont partagé une salade de fruits, très colorée ( !) et des cookies.