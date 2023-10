Bertholène. Les maisons fleuries récompensées

Les lauréats du premier concours des maisons fleuries ont été récompensés au cours d’une soirée placée sous le signe du jardin. Qu’il soit d’agrément ou potager, les jardins des 20 participants de la commune ont été admirés de même que les terrasses et balcons Fleuris. La participation du Conseil en architecture urbanisme et environnement en la personne de Marie-Dominique Albinet a permis la projection d’un film promouvant l’embellissement du cadre de vie par les aménagements végétaux qu’ils soient publics ou privés. Bertholène est lancée depuis 2022 dans le concours départemental des villes et villages fleuris et a reçu cette année le 3e prix dans sa catégorie. Cette soirée est un encouragement fort pour les habitants qui apprécient le travail des techniciens communaux en matière d’espaces verts, et souhaitent participer à l’embellissement de la commune en concourant en 2024. Une "boîte à graines et plants", à l’initiative de Nathalie Lacaze, va être installée sur la place pour faciliter le troc et l’échange d’idées sur le thème du jardinage.