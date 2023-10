Marcillac-Vallon. Un nouveau visage à l’office de tourisme

Charlène Marragou est la nouvelle responsable de la qualification de l’offre à l’Office de tourisme Conques-Marcillac.

Basée au bureau de Marcillac, elle remplace Candie Durand qui, après avoir occupé ce poste pendant 8 ans, a pris une nouvelle voie au Service développement économique de la Communauté de communes.

Originaire de Rodez, Charlène, qui puise ses racines familiales du côté du Bassin et de Sénergues, a été prof de yoga dans une vie antérieure ainsi qu’enseignante auprès d’enfants handicapés.

Elle possède une solide expérience dans le domaine du tourisme, avec notamment un passage de 4 ans au Pôle ingénierie développement de l’ADAT Aveyron.

Prépa HEC, école management à Bordeaux, spécialisation marketing et ingénierie touristique… la formation et l’expérience de Charlène sont un atout dans les tâches qui lui sont confiées à l’Office de tourisme : accompagnement des socioprofessionnels et notamment des hébergeurs, conseil d’expertise auprès des porteurs de projets touristiques, organisation et co-animation d’ateliers organisés par l’OT… Bienvenue à Charlène à qui nous souhaitons une bonne adaptation dans ses nouvelles fonctions.