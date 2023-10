VIDEO. "L'Amour est dans le pré" : Philippe et Evelyne, l'un des couples vedettes de la saison 15, vont se marier !

Philippe et Evelyne, actuellement à l'antenne dans le programme "L'Amour vu du pré", ont annoncé leur mariage. Ils s'étaient rencontrés en 2020 lors de la 15e saison de "L'Amour est dans le pré".

C'est dans les colonnes de Télé Star que le couple a annoncé l'heureuse nouvelle. Philippe et Evelyne qui se sont rencontrés lors de la saison 15 de l'un des programmes phares de M6, "L'Amour est dans le pré" (actuellement, la saison 18 est diffusée), en 2020, ont décidé de passer à la vitesse supérieure.

Ils vont se marier le 18 mai 2024

Les deux tourtereaux ont en effet décidé de se passer la bague au doigt. La date du mariage est fixée au 18 mai 2024. Les futurs mariés sont en plein préparatif de leur mariage. "On travaille beaucoup, on a pas mal de pain sur la planche", indique Evelyne.

Ils se sont rencontrés loin des caméras

Une union que le couple a prévu de célébrer en famille et avec "de nombreux invités".

Dans l'émission, Philippe avait jeté son dévolu sur Florence, une prétendante, la seule qu'il avait alors reçu dans sa ferme, située dans le département de la Loire. Mais l'histoire avait finalement été de courte durée.

Évelyne, originaire de Suisse, avait écrit à Philippe après l'émission. "J'ai sauté sur mon téléphone. On a parlé à peu près trois quarts d'heure la première fois… et puis, de fil en aiguille, pratiquement tous les jours on a communiqué", raconte Philippe. Ils se sont rencontrés le 18 décembre 2020, ont passé les fêtes de fin d'année ensemble et ne sont plus quittés depuis.

"On travaille beaucoup et on a pas mal de pain sur la planche. Philippe gère la ferme et moi, je m’occupe de notre mariage. Comme j'adore tout préparer moi-même, la déco et le reste, ça me prend beaucoup de temps", précise Evelyne.

Rendez-vous le 18 mai 2024 pour les prochaines nouvelles.