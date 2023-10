Sébazac-Concourès. Les habitants au rendez-vous dans leur nouvelle mairie

Dès 9 heures, les premiers groupes d’habitants étaient au rendez-vous pour une visite des nouveaux locaux de la mairie. Par groupe prévu de 15 personnes (doublé devant l’affluence) ce ne sont pas moins de 200 personnes qui se présentaient pour découvrir leur "nouvelle" maison commune.

Florence Cayla recevait et remerciait les personnalités de l’État, de la région, du département, de l’Agglo, des maires de communes voisines, de l’artiste Casimir Ferrer et les descendants de la famille Bouloumié, premier propriétaire des lieux. Ces derniers, en présence de trois générations, assistaient émus à l’histoire de cette bâtisse acquise en 1928 jusqu’à l’édifice rénové, inauguré ce jour.

L’édile donnait un descriptif des travaux effectués et remerciait chaleureusement tous les financeurs grâce auxquels ces travaux ont été réalisés. Elle mettait à l’honneur l’architecte, tous les artisans locaux pour leurs réalisations sans oublier les services administratifs, techniques ainsi que les élus pour avoir soutenu ce projet.

Les officiels prenaient tour à tour la parole pour féliciter Florence Cayla et ses élus. "La mairie est la maison commune, symbole de démocratie, un bien si précieux à préserver en ces moments difficiles, un point d’ancrage essentiel…"

"L’inauguration d’une mairie est très symbolique. Derrière le drapeau, l’engagement des droits et des devoirs du citoyen". "C’était un projet ambitieux qui lie tradition et modernité, partage et convivialité où se créent des liens sociaux". "La commune rurale de Sébazac est en pleine expansion. L’État accompagne les maires de la ruralité". Et l’un d’exprimer, pour la plus grande fierté des élus et des habitants, "c’est certainement une des plus belles mairies du département !". Casimir Ferrer était mis à l’honneur pour les œuvres exposées tout autour de la mairie. La modernité, l’histoire et la culture sont intimement liées autour de cette réalisation. C’est aussi l’avenir, la transmission du travail réalisé aujourd’hui pour le laisser en héritage aux générations futures.

Après avoir remis médailles et ouvrages sur la commune à la famille Boulouré et à l’artiste sculpteur et après avoir coupé le traditionnel ruban, Florence Cayla invitait la nombreuse assemblée à se rafraîchir et à se restaurer.