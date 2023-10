Ligne endommagée par les orages entre l'Aveyron et l'Hérault : SNCF réseau à la manœuvre pour rétablir la circulation

Dans les hauts cantons, le phénomène climatique du 16 septembre a lourdement impacté le réseau SNCF, sur 10 kilomètres de la ligne Béziers-Neussargues. Les équipes sont à pied d'œuvre pour remettre le tronçon en état avec un budget de 10 M€ engagés par SNCF réseaux. Les travaux devraient durer trois mois.

Poteaux de caténaires arrachés, brèches ouvertes sur la voie ferrée, avaries sur 14 ouvrages d'art... les dégâts causés par l'épisode méditerranéen survenu le 16 septembre et par la furie des eaux de la Tès, sont encore visibles dans le secteur de Ceilhes. Sur place, après les incontournables études préalables, les équipes sont sur le pied de guerre pour réaliser ces travaux d'urgence "afin de rétablir les circulations ferroviaires début janvier 2024", annonce Catherine Trevet*, directrice territoriale de SNCF réseau Occitanie. Un chantier sera réalisé en fonds propres par SNCF réseau.

100 tronçons de 9 mètres

Sur le terrain " les intempéries ont créé trois zones de brèche dans le secteur. Ici, il y avait des trous d'environ 1,50 m sous la voix, tous les 10 ou 15 mètres. Nous avons déposé 900 mètres de voie, coupés en panneaux de 9 m et transporté cela à deux kilomètres au niveau du passage à niveau. Tout sera démonté sur place, remonté avec des matériaux neuf et reposé sur une plateforme (de ballast) à constituer complètement", détaille Sébastien Argiolas, chef de projet voie SNCF réseau.

Un fil conducteur de la région

Et le temps presse. Car sur les rives de la Tès, entre Roqueredonde, Joncels et Ceilhes-et-Rocozels, le tronçon est essentiel pour irriguer le territoire, bien au-delà de la vallée de l'Orb. " On est directement lié à l'histoire de cette ligne depuis sa création. Elle permettait d'exporter tous les matériaux, c'est le fil conducteur de la région, nous sommes à 1 h de Béziers ou de Millau. En outre, avec les trains à 1 €, des usagers prennent ce train pour aller travailler et des scolaires, c'est vraiment très important. Et on a vu la réactivité de la SNCF, ils ont été très efficaces", salue Fabien Soulage, maire de Ceilhes et Rocozels.

Il n'y a pas de petites lignes...

Vice-président "Mobilités" sur l'Occitanie, Jean-Luc Gibelin abonde. " Il n'y a pas de petites lignes, parce qu'il n'y a pas de petites gens. Tous les territoires doivent être à égalité devant la possibilité de la mobilité. Nous veillons à ce qu'il y est des lignes de desserte fine du territoire qui permettent d'aller partout, surtout là où elles existaient déjà, c'est le cas de la ligne de l'Aubrac... Nous sommes très heureux que la direction d'SNCF réseau ait rapidement fait le choix d'engager ces travaux. On y fait circuler des TER à 1 €, c'est un choix politique, de la présidente Carole Delga, de maintenir des trains attractifs dans la gamme tarifaire."

Présent sur place, le jour du phénomène, Eric Suzanne, sous-préfet de Lodève conclut : " Je tenais à me rendre compte, un mois après, quel était l'état du chantier. Je me réjouis de voir comment cela a été rapidement lancé. On dit que cette ligne est une des plus belles de France. Toute une population rurale en a besoin. Cela sera rendu à son utilisation dans trois mois, j'en suis satisfait.

Le chantier en chiffres Catherine Trevet, directrice territoriale SNCF réseau Occitanie a égrené quelques chiffres relatifs à un chantier d'urgence... et d'envergure. Ainsi : " 60 agents SNCF Réseau et entreprises extérieures sont mobilisés pendant trois mois. Le coût de l'opération s'élève à 10 M€ financés à 100 % par SNCF réseau." Côté ( nouveau) matériel, les travaux engagent 5 000 traverses, 6 000 mètres de rails et 10 000 tonnes de ballast. 2 000 mètres de cables télécoms sont également renouvelés.

.