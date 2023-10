Tuerie aux Etats-Unis : le suspect Robert Card a été retrouvé mort après une intense traque à l'homme

Soupçonné d'avoir tué 18 personnes dans une double fusillade à Lewiston, aux Etats-Unis, mercredi 25 octobre 2023, Robert Card a été retrouvé mort.

Suspect d'une double fusillade qui a ôté la vie à 18 personnes dans la nuit du 25 au 26 octobre dans le Maine, aux Etats-Unis, Robert Card, 40 ans, a été retrouvé mort.

"Il a été localisé et est décédé"

C'est un message court mais ô combien rassurant pour la population locale, sommée de se confiner alors que les autorités étaient en plein cœur d'une chasse à l'homme pour retrouver le principal suspect de cette terrible double fusillade. Ce message, il est rédigé par le shériff d'Androscoggin, dans la soirée du vendredi 27 octobre 2023, heure locale. "Le suspect de la fusillade de mercredi soir a été localisé, et il est décédé", est-il écrit, sur la page Facebook éponyme.

Un suicide ?

Plusieurs médias américains ont avancé la thèse du suicide. CNN indique en effet que Robert Card a "apparemment" utilisé son arme pour mettre fin à ses jours. Quant à la dépouille du suspect, elle a été retrouvée à environ 16 kilomètres de Lewiston, dans une zone située à quelques pas d'un centre de recyclage d'où l'individu de 40 ans avait été licencié dernièrement, selon une source policière.

18 morts

Lewiston a été le théâtre d'une terrible double fusillade, dans un bowling et un bar-restaurant, vers 19 heures (heure locale), mercredi 25 octobre 2023. Les derniers bilans font état de 18 personnes tuées et de 13 blessées. Les victimes avaient entre 14 et 76 ans.

Gouverneure du Maine, Janet Mills a déclaré qu'il était "maintenant temps de guérir", suite à l'annonce du décès de Robert Card. Après 48 heures d'une immense chasse à l'homme.