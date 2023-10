Maïlys Traoré, une jeune pousse de Millau devenue internationale de rugby à Toulouse

Formée à Millau, évoluant au poste de pilier, la jeune femme de 28 ans compte un Brennus et un grand Chelem.

Le 4 juin 2022, au stade Lesdiguières de Grenoble, les féminines de Toulouse ont été sacrées championnes de France de rugby, coiffant, sur le poteau, en l’occurrence dans les arrêts de jeu (16-10), grâce à un essai transformé de Zélie Roulet, Blagnac, les autres ambassadrices de la région Occitanie. Cette finale 100 % haut-garonnaise a été disputée par deux Aveyronnaises, avec une grande joie pour l’une et les larmes pour l’autre. La pilier toulousaine Maïlys Traoré

a soulevé le bouclier de Brennus pour la première fois, après deux tentatives infructueuses (2018 et 2019), et la 3e ligne aile blagnacaise Axelle Berthoumieu

a échoué là pour la deuxième année consécutive... Depuis,

de l’eau a coulé sous les ponts ! Tandis que la seconde, 23 ans, originaire de Gages et formée à Espalion, dispute actuellement, avec l’équipe de France, la Women XV (une nouvelle compétition) en Nouvelle-Zélande, la dernière cape internationale

de la première remonte

au 24 avril 2021 avec une défaite (10-6) contre l’Angleterre, dans

le cadre du Tournoi des 6 nations.

Vingt-neuf capes chez les Bleues

Si elle est née à Saint-Affrique,

le 8 juillet 1995, Maïlys Traoré

a grandi à Millau et elle n’était pas du tout destinée au rugby de haut niveau. "Petite, je n’ai pas fait de sport collectif. J’ai essayé la danse et l’équitation. Je n’étais pas une grande sportive, même si j’ai aussi expérimenté le judo

et le taekwondo, plaisante-t-elle, avec le recul. Mon père était passionné d’arts martiaux. Au final, sans suivre vraiment

ses traces, j’ai quand même été vers un sport de combat". C’est

à l’âge de 14 ans qu’elle a intégré, avec sa petite sœur, la section UNSS rugby du collège Marcel-Aymard, pour être avec ses amies. "Elles faisaient toutes, à la base, de l’athlétisme. J’aimais le sport mais ce n’était pas ma passion", se souvient la jeune femme. Elle poursuit sur ses motivations : "Ce qui m’a plus au rugby, c’était l’ambiance et de pouvoir mettre en avant mon gabarit. C’est souvent difficile d’exceller dans le sport quand tu n’es pas dans

les standards. Le rugby m’a permis d’avoir confiance en moi et de m’épanouir". L’adolescente s’est vite inscrit au Som rugby : "Je voulais tout connaître de ce sport. On a été nombreuse de ma génération à se licencier en 2009-2010. On se régalait, on faisait des plateaux (rugby à 7) partout en Occitanie. On avait des résultats plutôt bons, avec des encadrants incroyables qui partageaient avec nous leur amour de cette discipline et des valeurs. C’était hyper formateur pour nous, ce sont de super souvenirs". Maïlys Traoré s’est découvert compétitrice dans l’âme et elle a travaillé dur à Millau, rapidement retenue en équipe de l’Aveyron et avec la sélection Midi-Pyrénées. Avec laquelle elle est devenue championne de France deux ans de rang. "Il me tardait, à chaque fois, d’aller en sélection car

c’était des aventures humaines et des compétitions incroyables", se réjouit-elle, avec un immense sourire. Optant pour Fonsorbes, au détriment de Montpellier, pour jouer ensuite en élite 2 et suivre ses études à Toulouse, la jeune Aveyronnaise est surclassée

afin de revêtir le maillot tricolore

des moins de 20 ans, battant, notamment, les Anglaises, deux années de suite, la seconde avec le brassard de capitaine. C’est en 2016, le 6 février précisément, qu’elle honore sa toute première cape chez les "grandes" contre l’Italie. Elle a cumulé, au total,

29 sélections chez les Bleues avec, en particulier, une troisième place à la coupe du monde en 2017, en Irlande, et un grand Chelem, l’année suivante, lors du Tournoi des six nations. "Vivre des choses aussi extraordinaires, c’était dingue pour moi", savoure ce pur produit de la formation millavoise.

"J’ai encore des amies au Som"