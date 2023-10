Duo Björk-Rosalía pour réglementer l'aquaculture en Islande

(AFP) - Alliance-événement de deux figures majeures de la pop pour une cause environnementale: Björk et Rosalía sortiront "Oral" le 9 novembre, morceau destiné à financer des "frais juridiques" pour encadrer l'aquaculture en Islande.

La date de sortie du single chanté avec l'Espagnole, révélée dans le journal français Libération ce week-end, a été confirmée lundi à l'AFP par le service de presse français de Björk. Le morceau sera publié à 11h00 GMT (12h00 en France), ajoute-t-on de même source.

"Des hommes d'affaires islandais et norvégiens" ont "commencé à acheter des fermes aquacoles dans la majorité de nos fjords depuis près de dix ans" avec "presque aucune réglementation", déplore l'Islandaise Björk sur ses réseaux sociaux.

L'artiste encensée pour son album "Homogenic" (1997) dénonce encore "des effets dévastateurs sur la faune" et des "poissons d'élevage" qui "souffrent de conditions de santé épouvantables". "Étant donné que beaucoup d'entre eux se sont échappés, ils ont commencé à altérer l'ADN du saumon islandais pour le pire, ce qui pourrait conduire à son extinction".

Björk estime qu'il y "a encore une chance de sauver le dernier saumon sauvage du nord". La star aimerait obliger "ces hommes d'affaires à retirer leurs fermes" mais surtout "contribuer à inventer et à mettre en place des réglementations strictes dans le système juridique de l'Islande pour protéger la nature".

Björk voudrait faire jurisprudence à partir du cas des "habitants du fjord de Seyðisfjörður", dans l'est de l'Islande, qui "ont protesté contre le début de l'aquaculture chez eux". "Nous aimerions faire don des ventes de la chanson pour aider à couvrir leurs frais juridiques, et espérons que cela puisse servir d'exemple pour d'autres".

L'engagement de Björk pour les causes environnementales est connu de longue date. Ses shows récents se sont terminés, avant le rappel, par un message vidéo de la militante pour le climat Greta Thunberg.

Quand l'AFP avait échangé avec elle en juin sur les thèmes tournées et écologie, l'auteure du tube "Army of me" avait lancé: "Ce serait mieux d'avoir des options plus +vertes+". "J'espérais que Elon Musk et ses amis de la tech feraient des bus de tournées électriques ou des bateaux avec des moteurs alimentés par les vents et le soleil pour les musiciens en tournée: Pourriez-vous passer le message à Elon Musk?"