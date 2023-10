Le chanteur Julien Doré qui a été révélé en 2005 par la célèbre émission de M6, "La Nouvelle Star", vient de perdre sa grand-mère, Aimée, qui est décédée dans la maison de retraite de Saint-Hilaire-de-Brethmas, dans son Gard natal, où elle résidait.

Julien Doré vient de perdre la deuxième femme de sa vie. Selon une information révélée par nos confrères de Midi Libre, Aimée Prat, la grand-mère du célèbre chanteur s'est éteinte ce samedi 28 octobre 2023, à l'âge de 102 ans, dans la maison de retraite Les Jardins de Saint-Hilaire, de Saint-Hilaire-de-Brethmas, dans le Gard, où elle résidait.

Son petit-fils, révélé en en 2005 par le célèbre télécrochet "La Nouvelle Star", sur M6, avec son ukulélé, avait d'ailleurs élevé sa mamie au rang de muse en lui dédiant un album inspiré de son prénom, le cinquième de Julien Doré.

L'album intitulé "Aimée" avait d'ailleurs été réédité. L'ensemble des recettes avait été reversé à l'association les Blouses roses qui interviennent notamment auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en Ehpad.

"Je suis heureux que l'intégralité de mes droits des ventes de la réédition "Aimée encore" puisse les aider et mettre en lumière leur incroyable action", témoignait alors Julien Doré dans une vidéo.

En 2021, les 100 ans de mamie Aimée

Très proche de sa grand-mère, le chanteur lui rendait d'ailleurs régulièrement visite. Le 16 mars 2021, en pleine crise du Covid-19, il lui avait, avec la complicité de l'équipe de la maison de retraite, fait une surprise pour ses 100 ans.

Une année de deuils

L'année 2023 restera pour Julien Doré une année marquée par les deuils. En effet, le 29 mai dernier, il révélait sur son compte Instagram avoir perdu sa maman, Raymonde Doré.

"Le monde n'a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Sans elle presque tout s'éteint, fane, fond (...) Le fils que je reste, monte sur scène le soir venu, sans pouvoir hurler que non, pourtant, le monde n'a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Dépêchez-vous de bien vivre, d'avaler le temps, tout s'en va, toujours, un jour, même les mamans", écrivait-il sur sa publication accompagnant une photo de lui, enfant, aux côtés de sa maman.