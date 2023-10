Rugby à XIII : "On a encore une grosse marge de progression", estime David Collado, l'entraîneur de Villefranche

Dimanche, Villefranche a enregistré son troisième succès en autant de matches cette saison, sur la pelouse de Salon-de-Provence (8-30). L’occasion pour son coach, David Collado, de dresser un premier bilan.

Après ce nouveau succès plutôt tranquille chez le dernier, on vous imagine satisfait…

Oui, je suis satisfait du résultat, parce qu’un match à l’extérieur, ce n’est jamais facile. Salon avait le couteau sous la gorge, après deux défaites, donc on savait que c’était un match important pour lui et que ce serait dur. On a su répondre présent, avec une belle première mi-temps. Ensuite, on prend un carton rouge à la 50e (à l’encontre de l’arrière australien Jacob Afflick, NDLR). On a donc eu un petit moment de flottement, mais on a réussi à garder le cap grâce à notre défense.

Vous n’aviez plus joué depuis trois semaines avant ce match. Sur quoi avez-vous travaillé pendant ce laps de temps à l’entraînement ?

Ça nous a permis de travailler un peu plus le secteur offensif, parce qu’on avait (jusqu’ici) privilégié la préparation physique et la défense.

Après trois victoires, comment analysez-vous votre début de saison ?

En termes de résultat, c’est très positif. Mais on a encore une grosse marge de progression, ce qui me rend optimiste. Il y a de nouveaux joueurs à intégrer aux postes clés. Tout doit se mettre en place. On n’est pas encore parfait dans le domaine offensif, loin de là.

Samedi, vous vous déplacerez à Carpentras, qui a lui aussi gagné tous ses matches. Un premier test pour votre équipe ?

Ça va nous permettre de voir où on en est. Après, on a déjà eu des matches difficiles à jouer, donc Carpentras en sera un de plus. Ils ont une belle équipe, ça va être un gros match !