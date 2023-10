Près de 300 invités ont applaudi les Jumeaux qui ont soufflé 30 bougies de carrière de chanteurs.

Gilles et Jérôme Noël, alias Les Jumeaux ont tenu à fêter dignement leurs 30 ans de carrière artistique, en invitant près de 300 personnes au Laminoir de Decazeville.

De leurs débuts à la télévision

Famille, amis, mais aussi tous ceux qui les ont fidèlement accompagnés, notamment des comités des fêtes ou des élus, avec un merci particulier à François Marty. Un film a retracé le parcours du duo aubinois, les premiers pas télévisés à "Sacré Soirée", suivis de "La Chance aux chansons" ou encore "Jour après Jour" ; les premières parties de Daniel Guichard, Hervé Vilard, Michèle Torr à l’Olympia en 1998.

La transmission

Mais aussi la transmission de leur passion à travers les actions pédagogiques dans des écoles ou à l’IME de Cransac. Entourés de leurs musiciens (Hervé Bézamat par ailleurs leur compositeur, Véronique Vermeren, Alexandre Desodt, Benjamin Naudes, Stéphanie Gentilhomme et Jean-François Treig), Les Jumeaux ont offert 1 h 30 de concert, jalonné d’humour et d’émotions lorsqu’ils ont chanté "A notre ville", chanson hommage à leur papa aujourd’hui disparu, et à Decazeville.

Les Jumeaux ont ensuite levé le verre de l’amitié et partagé le gâteau des 30 ans, avec leurs familles et leurs amis.

En tournée du 2 au 17 novembre

Ils partent avec leurs musiciens en tournée d’automne du 2 au 17 novembre. Ils poursuivront en 2024 leurs actions pédagogiques dans des écoles à Marcillac-Vallon, à Saint-Affrique, à Aurillac et à Crest. Ainsi qu’à l’IME de Cransac (un concert est programmé le 11 janvier à la MJC de Rodez). Enfin, Antoine, fils de Gilles, va repeaufiner le site internet lesjumeaux.fr