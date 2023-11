Decazeville. En novembre, un mois pour arrêter de fumer

Le collège de Sainte-Foy et le lycée La Découverte ont bénéficié d’une campagne de communication pour arrêter le tabagisme dans le cadre de la campagne "Mois sans tabac".

Le 1er novembre marque le lancement de la 8e édition du "Mois sans tabac", une campagne nationale d’aide à l’arrêt du tabagisme et de tous ses méfaits.

Cette action repose sur la diffusion de messages positifs venant encourager les fumeurs dans leur tentative d’arrêter, ainsi que sur un esprit d’entraide et de communauté.

Pour cela, des campagnes de communication viennent expliquer les bénéfices de l’arrêt du tabagisme, les solutions existantes pour aider et accompagner les fumeurs au travers de messages sur les réseaux sociaux, de groupes d’entraide et d’actions de sensibilisation.

L’objectif est de garder les gens motivés durant l’intégralité du mois car il est prouvé qu’après 30 jours d’arrêt de consommation de tabac, il y a déjà de nombreux bénéfices sur l’ensemble du système cardiovasculaire et cérébral.

Après 30 jours sans fumer, c’est également cinq fois plus de chances d’arrêter de fumer définitivement.

Collégiens et lycéens sensibilisés

Un ensemble de partenaires et de professionnels de santé ont pris les devants en sensibilisant les jeunes à Decazeville.

Tout d’abord, les collégiens ont été accueillis sur les stands du marché de la place Cabrol. Les classes de troisièmes, notamment, ont pu bénéficier des conseils et recommandations des intervenants. "Ces élèves avaient déjà réalisé un travail en amont avec leurs enseignants", ajoute Tristan Bessière, le directeur de l’ensemble scolaire Sainte-Foy et coordinateur du collège.

En suivant, les intervenants ont installé leurs stands sur la terrasse du lycée La Découverte. Cette opération a permis là aussi une distribution de kits "Mois sans Tabac" avec, à la clé, un programme de 30 jours.

Plusieurs ateliers (sportifs, nutritionnel, quiz, questionnaires, test médical et conseil médicaux, etc.) ont été mis en place par les différents partenaires.

Marie-Hélène Murat, élue en charge des affaires sociales et du CCAS, a tenu à remercier tous les intervenants et organismes qui ont rendu possible cette opération, ainsi que les personnes ayant témoigné. Toutes et tous ont délivré une journée enrichissante.

Les personnes qui souhaitent arrêter de fumer et bénéficier d’un accompagnement durant ce mois-ci peuvent contacter le 39 89, le numéro d’aide à distance de "Tabac info service" ou à l’adresse moisanstabac@santepubliquefrance.fr