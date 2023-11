Mouret. La nature parmi les préoccupations des "jeudis en questions"

C’est devant une quarantaine de personnes que les "jeudis en questions" ont fait leur rentrée. Les Ateliers du Geste les accueillaient autour du poêle à bois pour débattre du sujet : pour protéger la nature – et elle en a actuellement bien besoin !

Jean-Claude Bardout, magistrat à la retraite, a fait un rappel historique des débuts de ces idées avec le premier parc naturel aux États-Unis, Yellowstone et ses geysers en 1872 et, beaucoup plus tardivement en France, avec le parc national des Écrins. Il a entamé, face aux questions lors du débat, un dialogue qui a permis de comprendre dans la pratique ce qu’est le droit en la matière. Entre exposé et débat, tout ce petit monde s’était retrouvé au bar avec café, frênette, bière ou à la table des livres que Marie, de la librairie Chemins d’encre de Conques, met à disposition si les curieux du sujet veulent aller plus loin.

Décidément, une très instructive et vivante soirée sur un sujet d’actualité, entre bassines et autoroutes, violences locales ou internationales, quand les dialogues se rompent et que le plus fort compte l’emporter.

Les "jeudis en question" donnent rendez-vous à Villecomtal, à La Fabrique du Rougier, jeudi 30 novembre pour débattre sur les violences sociales éclairées par les événements et suites de la Commune de Paris, animé par Joseph Ulla. Pour ceux qui n’étaient pas là, les enregistrements des soirées débats sont sur le site ccaves.org.