L'Aveyron célèbre Halloween ce mardi 31 octobre : tous les bons plans pour petits et grands

Ce mardi 31 octobre 2023 et ce mercredi 1er novembre, plusieurs animations sont prévues pour Halloween.

Mardi 31 octobre

Cassuéjouls.

- Animation Halloween : à 17 heures, rendez-vous à la salle des fêtes.

Gramond.

- Animation Halloween : chasse aux bonbons, à 17 heures, rendez-vous place de l’Oratoire.

Grand-Vabre.

- Spectacle Halloween : à 15 heures, ateliers créatifs ; à 18 heures, chasse aux œufs ; à 20 heures, repas,

Najac.

- Festival des petites sorcières : projection films, maquillage pour enfants et soirée musicale karaoké, à la salle des fêtes.

Naucelle.

- Soirée Halloween : à 19 heures, course "grand vampir’o" ; à 20 heures, repas avec Red Line et DJ Coco.

Rodez.

- Envie de frissonner, d’affronter zombies, meurtriers et créatures du mal ? Pour cela, rendez-vous à la Maison du livre. La fameuse libraire ruthénoise organise une soirée jeux spécial Halloween, à partir de 19 heures

Ainsi, les plus de 6 ans sont conviés à jouer au jeu de société "Affamés", quand les plus de 8 ans prendront part eux à "Zombie teens", jeu de coopération face à une invasion zombie.

Enfin, les plus de 12 ans sont invités à découvrir la "Murder party", sorte de Cluedo géant. Bien évidemment, le déguisement est conseillé aux participants. Inscription obligatoire au 05 65 73 36 14 ou par mail àmusique@maisondulivre.com

Saint-Amans-des-Côts.

- Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Quine de "l’Elan de Saint’Sat", à 21 heures, à la salle des fêtes.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de belote, à 21 heures ; soupe au fromage à 19h30, à la salle des fêtes du Piboul.

Salles-la-Source.

- Soirée speciale Halloween : jeu d’aventure, de 14 heures à 20 h 30, au musée.

Villecomtal.

- Halloween : à 17h30, stand de maquillage ; à 18 heures, chasse aux bonbons ; bal d’aHalloween ; à 19h30, repas.

Mercredi 1er novembre

Sainte-Eulalie-d’Olt.

- Vente « poule un », à 14 h 30, sur la place de l’église.