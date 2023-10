Onet-le-Château. Les féminines de l’UCR en itinérance en Haute-Garonne

Un groupe de féminines du club UCR d’Onet ont rejoint les cyclistes d’Occitanie à Villemur-sur-Tarn, pour un rassemblement régional du voyage itinérant des féminines.

Ce voyage itinérant des féminines était organisé durant deux jours par la Fédération française de vélo, pour promouvoir cette pratique cycliste.

Les Castonétoises, trouvant que deux journées n’étaient pas suffisantes, sont parties avec bagages sur le vélo, un jour avant, depuis Baraqueville en direction de Villemur soit un peu plus de 100 km (qu’il faudra bien remonter vers le Ségala après le voyage itinérant !). Des groupes de dix personnes étaient prévus avec une capitaine de route et un serre-file qui avaient repéré les circuits au préalable, ce qui permettait de rouler en sécurité et de moins craindre les aléas mécaniques. À Villemur le pot d’accueil, un petit cadeau et un ruban en lien avec "Octobre rose" ont créé l’ambiance. Le premier jour, il fallait rejoindre Caylus, soit une centaine de kilomètres avec quelques arrêts pour découvrir les curiosités de la région : églises, pigeonniers, cascades, villages médiévaux et l’ancienne abbaye de Beaulieu.

Après une soirée très conviviale le retour matinal et frisquet s’effectuait via Saint-Antonin-Noble-Val, Penne et sa forteresse, Bruniquel et Montricoux et ses bâtisses à colombages. Que de beaux villages !

Des arrêts fréquents étaient nécessaires, car les vélos à assistance électrique font la différence sur les musculaires, mais cela permet de s’entraider. Ces rassemblements, comme la pratique en club, permettent de rouler en groupe en sécurité et confort.

Au final, pour les représentantes du club, une superbe virée de quatre jours puisqu’elles sont remontées vers l’Aveyron à vélo franchissant le Viaur au port de la Besse ou des membres de l’UCR les attendaient pour les encourager et les accompagner. Ce rassemblement a permis des rencontres formidables où les filles ont pu partager sur leur activité de loisir favorite, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. "À refaire", ont-elles dit.