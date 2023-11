Onet-le-Château. Nicole Schira réélue déléguée générale

La délégation générale du Souvenir français de l’Aveyron a tenu son assemblée d’automne, au restaurant La Cascade.

De nombreuses autorités et personnalités étaient présentes, ainsi que des représentants d’associations amies, à l’assemblée d’automne du Souvenir français. Le préfet Charles Giusti a rejoint l’assemblée en fin de séance.

Après la traditionnelle minute de silence en l’honneur des défunts, la déléguée générale a présenté le rapport d’activité : participation aux cérémonies officielles, hommage aux résistants tués lors de l’été 1944, honneurs à des gendarmes tombés au champ d’honneur ou dans l’exercice de leurs fonctions, remise des brevets de naturalisation du département par le préfet, etc. Quelques cérémonies exceptionnelles ont été évoquées, comme l’inauguration d’une plaque à Salmiech en l’honneur du général Roger Rey, en présence du général Charles Bourillon, commandant la région Occitanie et d’une délégation importante de gendarmes et d’élus.

Le Mémobus de l’amitié franco-allemande, célébrant les soixante ans du Traité de l’Élysée, a parcouru 6 000 kilomètres entre Berlin et Versailles. Sa 18e étape l’a conduit en Aveyron, à la Maison de la paix à Estaing, puis au collège des Quatre-Saisons, où des élèves ont contribué à la réalisation d’une fresque géante qui a été présentée à Versailles à la fin de ce périple. La délégation générale a accueilli une stagiaire du service national universel.

Elle a assisté à plusieurs cérémonies en tant que porte-drapeau et a mis en place la géolocalisation des tombes de morts pour la France de quelques cimetières. L’association participe à des jurys de concours scolaires, comme celui de la Résistance et de la Déportation. L’assemblée générale du Souvenir français s’est tenue à Chartres dans le cadre des 80 ans du décès de Jean Moulin. De très nombreux sujets ont été abordés, en présence de Patricia Mirallès, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées et Stéphane Bern, parrain du Souvenir français 2023.

Le mandat du bureau de la délégation générale, arrivé à échéance, a été renouvelé par voie élective. La liste présentée par Nicole Schira a été élue avec 90 % (5 % contre et 5 % abstentions). Dans les projets on notera : la visite du Mémorial de Rivesaltes le 5 novembre et une conférence sur Henri Bélières, ingénieur hydro-électricien du Nord Aveyron, le 18 novembre à Estaing. Des récompenses ont été remises à des adhérents pour leur aide à l’association. Enfin, le préfet Charles Giusti, première haute autorité de l’Aveyron à honorer de sa présence une assemblée du Souvenir français, a reçu une médaille de la part du général Serge Barcellini, président du Souvenir français. L’assemblée s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié

Pour mémoire, le Souvenir français rappelle la quête aux portes des cimetières autour du 1er novembre.

Pour le cimetière de Rodez, elle a commencé les 30 et 31 octobre et se poursuit aujourd’hui. Une cérémonie en hommage aux victimes de tous les conflits a lieu à 9 heures, au centre des carrés militaires.