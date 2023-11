Saint-Hippolyte. Galliano parraine la résidence musicale

La salle des fêtes de Saint-Hippolyte a été au centre du monde de l’accordéon avec le concert passion de Richard Galliano. Un répertoire cher à l’artiste, entre reprises de chansons et ses compositions qui ont fait le tour de la planète.

Le public est venu nombreux et parfois de loin, dans une salle qui affichait complet : 250 personnes qui ont eu la chance d’assister à une soirée inoubliable.

Le lendemain, Richard Galliano proposait une masterclass ouverte à tous. Les démonstrations du maître de l’accordéon et ses précieux conseils ont été entendus par les jeunes musiciens comme par les plus expérimentés. Et chacun est ressorti enchanté de cette belle matinée. Le préfet Charles Giusti, en compagnie des sénateurs de l’Aveyron Alain Marc et Jean-Claude Anglars ont rejoint à la résidence musicale Haut 2 gammes, Francine Lafon, maire de la commune, Lucia Genilloud et Guillaume Fric qui ont eu la joie de les recevoir avec Richard Galliano et ses proches. En effet, l’école d’accordéon Haut 2 gammes a été parrainée par l’artiste, qui a encouragé et fait l’éloge sincère des deux jeunes musiciens : Lucia et Guillaume.

Les habitants sont venus en nombre, pour le plus grand plaisir de l’artiste, ainsi que les acteurs sociaux qui ont aidé à la construction du projet : artistes, élus locaux, représentants de l’État sont venus porter leur soutien et passer un moment convivial, et saluer cet invité de prestige : Richard Galliano a promis de revenir.

Un pot de l’amitié a ensuite été partagé par tous, concluant ces deux jours magiques à Saint-Hippolyte.